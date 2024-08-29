Yumurtalarından Çıkan 260 Yavru Caretta Özgürlüğe Kulaç Attılar

Doğal güzellikleri ile birçok yaban hayatına ev sahipliği yapan Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, deniz kaplumbağaları da yuvalanmaya devam ediyor. Yuvalanma alanlarının dışında olması sebebiyle 2011 yılından bu yana az sayıda gözlemlenen bu yuvalama, 2023 yılında Kuşadası ve Pamucak sahillerinde artış gösterdi. Bu yıl bölgedeki yuva sayısı 7'ye ulaşırken, 5 yuvadan yavru çıkışları başladı. Şu ana kadar kontrol açılışı yapılan 5 yuvada toplam 395 yumurta tespit edildi. Bu yumurtalardan 260 yavru sağlıklı bir şekilde çıkarak denize ulaştı. Eylül ayının ilk haftasında, halen kuluçka sürecinde olan 2 yuvadan daha yavruların çıkması bekleniyor.



Vatandaşların da artan duyarlılığı karşısında mutlu olduklarını ifade eden Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD) Başkanı Bahattin Sürücü; “Türkiye'de deniz kaplumbağaları yuvalama alanları dışında olan Aydın bölgesinde az sayıda da olsa 2011 yılından bu yana Caretta caretta İribaş deniz Kaplumbağaları yuva yaparak yumurta bırakmaktadır. Bu yıl Kuşadası ve Pamucak'ta yuva sayısı 7 oldu. Şu ana kadar yuva kontrol açılışı yapılan 5 yuvaya 395 yumurta bırakıldığı ve 260 yavrunun sağlıklı bir şekilde denizle buluştuğu tespit edildi. Yumurtalardan bazıları embriyolojik gelişimini tamamlamamış ve bozuk yumurtalar olduğu görüldü. Eylül ayının ilk haftasında henüz kuluçkada olan 2 yuvadan yavruların çıkması bekleniyor. Uzun kumsallara sahip Kuşadası'nda carettaların yuva yapması sahil sitelerinde oturan vatandaşlar tarafından ilgi ve mutlulukla karşılandı. EKODOSD derneğinin kontrolünde gönüllüler tarafından yuva alanlarında izlemeler yapıldı. Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oğuz Türkozan'ın bilimsel destekleriyle, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü uzmanlarıyla birlikte yuva kontrol açılışları yapıldı, sahil sitelerinde oturan vatandaşlar tarafından izlendi. Caretta carettaların yuvadan çıkışlarını ve denize gidişlerini izleyen çocuklar çok sevindi. Hayatlarında ilk kez gördükleri yavrular için geceleri nöbet tuttular. Yuva gönüllüsü olan çocuklar ve doğaseverlere EKODOSD tarafından Caretta Dostu belgesi takdim edildi. Caretta yuvaları denizlerin ve kumsalların temiz tutulması için vatandaşlar arasında önemli farkındalık oluşturdu” dedi.



“Yuvalanma alanları Batı Akdeniz'e kaydı”

Carettaların yuvalanma alanlarının Batı Akdeniz'e kaydığının gözlemlendiğini ifade eden Prof. Dr. Oğuz Türkozan ise “Doğrudan gözlemle yapılan çalışmalarda iklim değişikliğine bir uyumsal cevap olarak yuvalama alanlarının yavaş yavaş batı Akdeniz'e kaydığı görülmektedir. Nitekim son yıllarda İtalya ve İspanya'da yuvalama yerlerinin ve yuva sayısının arttığı gözlenmektedir. Ülkemizde de bazı alanlarda sayıları az da olsa yuvalama faaliyetleri kaydedilmektedir. Kuşadası bunlardan bir tanesi olup, bu yıl bölgede 7 yuva olmuştur. Önümüzdeki yıl da yuvalama alanları izlenecek ve deniz kaplumbağalarının beslenme ve kışlama alanlarında değişiklikler takip edilecektir”

Vira Haber