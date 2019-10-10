KOSDER’den ‘Barış Pınarı Harekatı’ açıklaması

KOSDER, TSK tarafından başlatılan “Barış Pınarı Harekatı” ilişkin desten acıkmasında bulundu. KOSDER Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kocabaş imzası taşıyan açıklama:

Türk ulusu geçmişinden aldığı kuvvetle sadece kendi medeniyetinin değil, varlığını sürdürdüğü coğrafyanın huzurunu ve güvenliğini temin etmekle vazifeli bir millettir. Büyük devlet olmanın gereği; tehditlere boyun eğmeden sahip olduğu değerler çerçevesinde, her ahval ve şeraitte mazlumun hakkını korumaktır. Bu gayeyle ardına bakmadan Çanakkale ruhu ve İstiklal sevdasıyla “mevzubahis vatan ise gerisi teferruattır“ diyerek yola çıkan kahraman Mehmetçiklerimizin, bir kez daha yüce Türk milletinin göğsünü kabartacağına dair inancımız sonsuzdur.

Mukaddes vatan vazifesini ifa edecek, tarihi kahramanlık destanlarıyla yazılmış ülkemizin güvenliğinin yegane temsilcisi Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Suriye’nin Kuzeyindeki şer odaklarına karşı başlattığı Barış Pınarı Harekatı’nda muvaffakiyetler diliyoruz.

Vira Haber