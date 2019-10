Alaçatı’da yılın usta balıkçıları seçilecek

Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı balıkçılık turnuvası, bu yıl, 10-13 Ekim 2019 tarihleri arasında, 13. kez düzenlenecek. Geçtiğimiz 12 yıl boyunca Avrupa’nın en büyük açık deniz balıkçılık turnuvası unvanını elde eden bu etkinlik, bu sene de heyecan dolu.

Türkiye’de ünlü iş insanlarının ve usta balıkçıların buluşma noktası olan Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı, yine dev balıklar peşinde. Bu yıl da birçok ünlü ismin yer alacağı yarışmada, Gökhan Çarmıklı, Murat Aslan, Burhan Çavuşoğlu, Erkut Soyak, Turgut Konukoğlu, Adil Konukoğlu, Feridun Bigalı, Berent Akdemir, Kerem Şengezer, Turan Mutlu, Sinan Kuran, Mahmut Özgener, Bülent Akgerman, Rikardo Aliberti gibi isimler kıyasıya mücadele edecek.

Güney Afrika ve Yunanistan’dan katılan var

Katılımcıların yanı sıra, destekçileriyle de dünyanın ve Türkiye’nin lider markalarını bir araya getiren Tuna Masters Alaçatı, bu yıl da farklı markaların katılımıyla değerini artırdı. Her yıl olduğu gibi Turkcell Platinum Black ana sponsorluğunda, Çeşme Belediyesi ve Port Alaçatı Marina ev sahipliğinde gerçekleşecek olan turnuva, Audi/Vosmer, Arvento, CMS, Evinrude, Raymarine, Can-Am, SeaDoo, Antmare, MP Hotels, 7800 Çeşme, FerdiBaba, Birlikte Güzel, Meridian Adventure, İzce Outdoor, Viking Yachts, Northstar, Seaguar, Momoi, Accurate, Gamakatsu ve Numberblue ile birlikte.

Yine uluslararası katılımla adından dünyada da söz ettirecek olan turnuva, balıkçılarımızı dünya ustalarıyla bir araya getirmesiyle ünlü. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Yunanistan’dan ve Güney Afrika’dan gelen usta rakipler turnuvaya katıldı.

Yılın usta balıkçısı seçilecek

2019 yılı itibarıyla, Tuna Masters Turnuvalarında, “Tuna Masters of the Year” uygulaması başlıyor. Her iki turnuvada yani Tuna Masters Teos ve Alaçatı’da yakalanan balıklar ve toplanan puanlar göz önünde bulundurularak, yılın “Tuna Masters of the Year” takımı/teknesi seçilecek. Kazanan takım, 1 yıl boyunca kendilerine takılan “şampiyonluk kemerini” taşıyacak ve bir yıl sonra yeni şampiyona devredecek.

“Masters Class” uygulamasıyla, “daha hafif takım sınıfı” olan tek turnuva Turkcell Platinum Tuna Masters Alaçatı, bu yıl da bu özelliği ile ustalık seviyesini daha yukarılara taşıyor. Usta balıkçılar, rakiplerine karşı, çekeri daha az misina kullanarak farklı bir meydan okumada bulunuyor.

Turnuva günleri boyunca denizdeki heyecan, balıkların karaya getirilmesi ile birlikte, sahada da büyük bir coşkuya dönüşüyor. Cuma ve Pazar günleri, balık tartısı ve birçok etkinliğin yer aldığı, akşamüzeri 16.00-20.00 saatleri, turnuvanın en coşkulu anları olacak. Pazar akşamı, kazananların açıklandığı ödül töreninde, yakalanan balıklar sahada pişirilip bu lezzet tüm katılımcılarla paylaşılacak. Bu coşkulu anları paylaşmak isteyen tüm deniz severler, bu hafta sonu Port Alaçatı Marina turnuva alanına davetli.

Tuna Masters Ormanı kurulacak

Doğa ve macera tutkusu ile tanınan ve ayrıca çevre sorumluluğu taşıyan Tuna Masters organizatörleri Murat İyriboz ve Elvio Pennetti, bu yıl İzmir’in yaşadığı orman yangını felaketine kayıtsız kalmadılar. Tuna Masters turnuvaları nakit para ödülleri, yarışmacıların da destekleri ve bağışları ile bu yıl, Ege Orman Vakfı ile yapılan bir protokol çerçevesinde oluşturulacak “Tuna Masters Ormanı” projesinde kullanılacak.

