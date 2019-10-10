“Yunusların dişlerini çekiyorlar!”

İnsanların 'eğlenmek için' gittikleri yunus parklarında tutsak edilen yunusların dişlerinin çekildikten sonra seyirci karşısına çıkarıldığı belirtildi. Hayvan sömürüsüne dayalı hiçbir oluşuma destek verilmemesi gerektiğini vurgulayan Deniz Kültürü Derneği yetkilileri, hayvanların özgür yaşam hakkının savunulmasının önem arz ettiğine işaret etti.

Doğal yaşam alanları tahrip ediliyor

Öte yandan, yunus ve balinaların doğal yaşam alanlarının tahrip edildiğini söyleyen Deniz Kültürü Derneği yetkilileri, bunun yanında deniz canlılarının kirlilik, ses kirliliği, deniz trafiği, iklim değişikliği, balıkçı ağlarına takılma ve avlanma gibi tehditlerle karşı karşıya olduğunu ifade ediyor. Yetkililer, açıklamasının devamında şunları kaydetti: “Deniz canlıları yıllarca yaşayabilirler fakat, sağlık sorunları, yaralanmalar, predatörler ve insan faaliyetleri onların ömürlerini kısaltıyor. Bu da bazı türlerin devamlılığını tehdit ediyor. Deniz kirliliği, yunus ve balinaların üreme ve bağışıklık sistemine de uzun süreli zarar verdiği birçok araştırmayla kanıtlandı.”

Vira Haber