Barış Pınarı Harekâtı’na tam destek

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek için başlattığı Barış Pınarı Harekatı dün saat 16.00 itibariyle başladı. Bu kapsamda tek vücut olan Türk milleti ve STK’lar harekata desteklerini açıkladı. Türk Armatörler Birliği de bu kapsamda bir destek açıklaması yayımladı: Türk Armatörler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bedri İnce imzası ile yayımlanan açıklama şöyle:

Hudutlarımızın güvenliğini sağlamak, sınırlarımızın güneyinde bir terör koridoru oluşturulmasını engellemek, DEAŞ ve PKK/KCK/PYD-YPG başta olmak üzere milli güvenliğimize tehdit oluşturan terör örgütleri ve teröristleri etkisiz hale getirmek, yerinden edilmiş Suriyelilerin evlerine ve topraklarına dönüşleri için uygun şartları sağlamak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından bugün (9 Ekim 2019) Barış Pınarı Harekâtı başlatılmıştır.

Mazisi kahramanlıklarla dolu olan Türk Silahlı Kuvvetlerinin evlatları, milleti ve devletinden aldığı destek ile her zaman olduğu gibi Barış Pınarı Harekâtını da üstün başarıyla tamamlayacaktır. Buna kanaatimiz tamdır.

Bu vesileyle Türk Armatörler Birliği olarak Türk Silahlı Kuvvetlerimize sonsuz desteğimizi bir kez daha teyit eder, vatanı, ülkesi, milleti ve devleti için hiçbir zaman canını esirgemeyen Türk Ordusunun kahraman evlatlarına, evlatlarımıza ve Mehmetçiğimize başarılar dileriz.

Vira Haber