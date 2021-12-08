KOSDER’den Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve Karadeniz MOU’ya Ziyaret

KOSDER Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hakan Çendik, Yönetim Kurulu Üyeleri; Burak Akartaş, Gökhan Özcan, Mehmet Engin Özturan ve Metin Şener’in yer aldığı heyet, ilk olarak Kıyı Emniyeti Genel Müdürü Durmuş Ünüvar’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün gerçekleştirdiği kurtarma-yardım operasyonları, kılavuzluk hizmetleri, römorkaj hizmetleri ve boğaz geçişleri konularında görüşmelerde bulunuldu.

KOSDER Yönetim Kurulu, Durmuş Ünüvar’ın ardından Karadeniz MOU Sekreteri Onur Turhan’ı ziyaret etti. Onur Turhan’dan Karadeniz MOU’nun işleyişi ile ilgili detaylı bilgi alan heyet; Türk armatör ve işletmecilerinin bölge limanlarında yaşadıkları sıkıntıları Turhan’a aktardı.

Görüşmede ayrıca; Karadeniz MOU ve KOSDER’in önümüzdeki süreçte çeşitli platformlarda bir araya getirilerek, bölgede taşımacılık faaliyetlerini sürdüren Türk denizcilerinin sorunlarının kısa sürede çözüme kavuşturulması hususunda fikir birliğine varıldı.

Vira Haber