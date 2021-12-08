ASELSAN'dan "Şirketin Yurt Dışı Yatırımcılara Satılacağı" İddialarına Yanıt

Vatandaşların bağışlarıyla kurulmuş, çoğunluk hissesine Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının sahip olduğu şirketin yurt dışı yatırımcılara satılacağı iddialarının hiçbir gerçeklik payı taşımadığı kaydedilen açıklamada, "Halkımızın gurur kaynağı ASELSAN hakkındaki gerçek dışı iddialara ve bu iddiaları kaynak göstererek yapılan haber ve paylaşımlara karşı tüm hukuki haklarımız saklıdır." ifadesine yer verildi.

Ne Olmuştu?

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg, Türk kaynaklara dayandırdığı haberinde Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) bir heyetin Ankara'da olduğunu ve ASELSAN gibi Ankara merkezli savunma şirketleriyle görüştüğünü aktarmıştı.

Vira Haber