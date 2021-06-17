KOSDER'den Mustafa Sarı'yla Söyleşi: Müsilaj ve Çözüm Yolları
KOSDER, son dönem öne çıkan müsilaj sorununu Prof. Dr. Mustafa Sarı ile birlikte değerlendirdi.
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Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER), Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ile "Müsilaj Sorununu ve Çözüm Yolları" başlığıyla bir söyleşi düzenledi.
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Vira Haber
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Etiketler : kosder, mustafa sarı, müsilaj
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