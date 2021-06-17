KOSDER'den Mustafa Sarı'yla Söyleşi: Müsilaj ve Çözüm Yolları

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER), Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ile "Müsilaj Sorununu ve Çözüm Yolları" başlığıyla bir söyleşi düzenledi.

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