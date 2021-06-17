İstanbul19 °C

  1. HABERLER

  2. ÇEVRE

  3. KOSDER'den Mustafa Sarı'yla Söyleşi: Müsilaj ve Çözüm Yolları
KOSDER'den Mustafa Sarı'yla Söyleşi: Müsilaj ve Çözüm Yolları

KOSDER'den Mustafa Sarı'yla Söyleşi: Müsilaj ve Çözüm Yolları

KOSDER, son dönem öne çıkan müsilaj sorununu Prof. Dr. Mustafa Sarı ile birlikte değerlendirdi.

A+A-

Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER), Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sarı ile "Müsilaj Sorununu ve Çözüm Yolları" başlığıyla bir söyleşi düzenledi.

Etkinliği izlemek için: 

Vira Haber

Bu haber toplam 56 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.