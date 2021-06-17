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Şiddetli Yağış ve Lodos Marmara'da Müsilajı Kıyıya Sürükledi

Şiddetli Yağış ve Lodos Marmara'da Müsilajı Kıyıya Sürükledi

Marmara Denizi'ndeki müsilaj kâbusu devam ediyor. İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve lodos müsilajı kıyıya sürükledi. Bu nedenle de sahilde yoğun tabakalar oluştu. Oluşan yoğun tabaka drone ile havadan görüntülendi

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İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış ve lodos Marmara Denizi'ndeki müsilajı kıyıya sürükledi. Etkili lodos sahilde müsilaj tabakaları oluşmasına yol açtı.

İHA'nın haberine göre, lodosun etkisiyle kenara vuran müsilaj sahil boyunca yayıldı. Şiddetli dalgalar ile kıyıya yayılan müsilaj, havadan böyle görüntülendi.

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Vira Haber

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