Şiddetli Yağış ve Lodos Marmara'da Müsilajı Kıyıya Sürükledi

İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış ve lodos Marmara Denizi'ndeki müsilajı kıyıya sürükledi. Etkili lodos sahilde müsilaj tabakaları oluşmasına yol açtı.

İHA'nın haberine göre, lodosun etkisiyle kenara vuran müsilaj sahil boyunca yayıldı. Şiddetli dalgalar ile kıyıya yayılan müsilaj, havadan böyle görüntülendi.

Vira Haber