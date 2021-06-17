Nuhoğlu: Dijitalleşme Anadolu Nakliyecisini Güçlendirecek

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu Sektör Değerlendirme Toplantılarına Gaziantep ile devam etti. Bölge nakliyecileri, 14 Haziran’da şehre gelen Başkan Nuhoğlu’nu şehrin girişinde karşıladı ve oluşturdukları kortejle toplantı salonuna kadar eşlik ettiler. Bölge nakliyecileri açtıkları dövizlerle sektörün birlikte ve güçlü olduğu mesajını verdi.

Lojiport’ta yer alan haber göre akşam yapılan toplantıda Nuhoğlu “Her Zaman Birlikteyiz Her Zaman Güçlüyüz” mesajı veren bir konuşma yaptı. “Gaziantep sanayisiyle, üretim gücüyle genç ve aktif şirketleriyle inanılmaz bir başarı yakaladı. Lojistik sektörü olarak bu gücü daha ileriye taşımak; bölgeye, ekonomiye, ihracata katkı vermek de bize düşüyor” diyerek, uluslararası karayolu taşımacılık sektörünün önümüzdeki dönemde çok daha etkin olacağını söyledi.

KARAYOLU TAŞIMACILIK SEKTÖRÜNÜN ÖNÜ AÇILDI

Gaziantep’in üretim ve ihracat rakamlarını paylaşan Nuhoğlu, son dönemde karayolu taşımacılık sektöründeki hareketliliğe dikkat çekti. Pandemi ile birlikte sektörün öneminin herkes tarafından bir kez daha net olarak anlaşıldığını söyleyen Nuhoğlu, “Artık herkes gördü ki, karayolu olmadan taşımacılık olmuyor. Pandemide ilaçları hijyen maddelerini bu sektör taşıdı. Denizyolu başta olmak üzere diğer taşıma modları kesintiye uğrarken karayolu nakliyecisi çalışmaya devam etti. O yüzden artık karayoluna daha fazla ilgi var. Bunun yanında Kapıkule’de geçişler hızlanınca Avrupa tedarik zinciri için Türkiye çok daha cazip hale geldi. Siparişler arttı, karayolu hareketlendi ve Avrupa yönlü taşımalar arttı. Biz geçişleri artırdıkça, siparişler daha fazla Türkiye’ye yönelecek, hem ülke büyüyecek hem sektörümüz büyüyecek” diye konuştu.

DİJİTALLEŞME İLE ANADOLU NAKLİYECİSİ DAHA GÜÇLÜ OLACAK

Lojistik sektörünün geleceğinin dijitalleşme olduğunu belirten Nuhoğlu, RSS gibi uzun kuyruklara sebep olan değil bu kuyrukları bitiren ve eşit rekabet ortamı oluşturacak tam dijitalleşmeye ihtiyaç olduğunu belirtti. Böylece Gaziantepli bir nakliyecinin aracını yüklediği anda belgesinin hazır olacağını, iç gümrüklere uğramadan doğrudan sınır kapısına gideceğini aktardı.

Şu anda Anadolu’daki nakliyecilere haksızlık yapıldığını anlatan Nuhoğlu, “Gaziantepli nakliyeci yükünü alıp Slovenya belgesini almak için Kapıkule’ye gidene kadar, ondan bir gün sonra yük almış İstanbul nakliyecisi daha önce gidip belgesini alıyor. Tabi Gaziantepli nakliyeciye belge kalmıyor. Buradan yüklendiği an gümrüğü yapılıp T1’i veya Tır Karnesi açıldığı an o belge o nakliyeciye zimmetlenmeli, rezerve edilmelidir. Nakliyeci kapıya vardığında elindeki sayı numarasıyla kendine ayrılmış olan belgesini alıp çıkmalı” dedi.

Vira Haber