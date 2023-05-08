KOSDER’in Yeni Yönetiminde Görev Dağılımı Yapıldı
3 Mayıs Çarşamba günü 5. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştiren Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği (KOSDER)’nin yeni yönetiminde görev dağılımı yapıldı.
Genel kurulun ardından 6 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Hakan Çendik Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Toplantıda düşüncelerini ifade eden Başkan Hakan Çendik, Yönetim Kurulu Üyelerine kendisini bu göreve layık gördükleri için teşekkür etti. Başkan Çendik ayrıca bir önceki Yönetim Kurulu Üyelerine de KOSDER’e verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkürlerini ileterek, devraldıkları bayrağı daha ileriye taşıma adına Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini dile getirdi. KOSDER’in ülkemiz ve denizcilik sektörü için sahip olduğu önemin farkında olarak hareket edeceklerini söyleyen Çendik, bu bilinçle Türk denizciliğine fayda sağlayacak çalışmaları hayata geçireceklerini belirtti. KOSDER’in gücünü üyelerinden aldığını vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, üyelerin talep, ihtiyaç ve çözüm bekleyen sorunları doğrultusunda faaliyet ve çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.
Yönetim ve Denetim Kurulu’ndaki görev dağılımı şu şekildi:
YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER:
Yönetim Kurulu Başkanı: Hakan Çendik - Angora Denizcilik
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Begüm Birben - Unimarin Denizcilik
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Yusuf Yalçın Çapoğlu - Kilyos Denizcilik
Genel Sekreter: Neslihan Torlak Gönençer - Atomar Denizcilik
Sayman: Mahmut Turan - Meryem Ana Denizcilik
Akif Murat Ural - Hansa Denizcilik
Hüseyin Avni Şan - Densa Tanker
Hüseyin Uysal - Platin Denizcilik
Nadir Özsoy - Derin Gemi
Sinan Atasoy - Atasoy Denizcilik
Sinan Başak - Hicri Ercili Denizcilik
YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER:
Aybars Vahapoğlu - TCShips Gemi
Burak Zaim - 7A Denizcilik
Cafer Şener - Cem Denizcilik
Cemil Cömert - Sinop Denizcilik
Ersin Ekmekçi - Kale Nakliyat
Gürhan Burak Alkoç - Pearl Naval Denizcilik
Halil İbrahim Atabey - Esenyalı Gemi İşletmeciliği
Hilay Çakar - H.B.C. Mar Denizcilik
Ufuk Çulha - Gemiciler Denizcilik
Seren Horasanlı - Gemini Denizcilik
Yalçın Akın - Arel Denizcilik
DENETİM KURULU ASİL ÜYELER:
Denetim Kurulu Başkanı: Ayhan Aytekin - Efemay Denizcilik
Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Murat Hılkın - Forsa Denizcilik
Halit Cenker İlikli - Cenker Gemi Kiralama
DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER:
Esra Demir - Ermar Denizcilik
Teoman Kıran - Weships Denizcilik
Yavuz Erdoğan - Four Group Denizcilik
Vira Haber
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