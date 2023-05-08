KOSDER’in Yeni Yönetiminde Görev Dağılımı Yapıldı

Genel kurulun ardından 6 Mayıs Cumartesi günü gerçekleştirilen ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nda Hakan Çendik Yönetim Kurulu Başkanı olarak seçildi. Toplantıda düşüncelerini ifade eden Başkan Hakan Çendik, Yönetim Kurulu Üyelerine kendisini bu göreve layık gördükleri için teşekkür etti. Başkan Çendik ayrıca bir önceki Yönetim Kurulu Üyelerine de KOSDER’e verdikleri hizmetlerden ötürü teşekkürlerini ileterek, devraldıkları bayrağı daha ileriye taşıma adına Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte ellerinden gelen çabayı sarf edeceklerini dile getirdi. KOSDER’in ülkemiz ve denizcilik sektörü için sahip olduğu önemin farkında olarak hareket edeceklerini söyleyen Çendik, bu bilinçle Türk denizciliğine fayda sağlayacak çalışmaları hayata geçireceklerini belirtti. KOSDER’in gücünü üyelerinden aldığını vurgulayan Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Çendik, üyelerin talep, ihtiyaç ve çözüm bekleyen sorunları doğrultusunda faaliyet ve çalışmalar yapacaklarını sözlerine ekledi.

Yönetim ve Denetim Kurulu’ndaki görev dağılımı şu şekildi:

YÖNETİM KURULU ASİL ÜYELER:

Yönetim Kurulu Başkanı: Hakan Çendik - Angora Denizcilik

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Begüm Birben - Unimarin Denizcilik

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Yusuf Yalçın Çapoğlu - Kilyos Denizcilik

Genel Sekreter: Neslihan Torlak Gönençer - Atomar Denizcilik

Sayman: Mahmut Turan - Meryem Ana Denizcilik

Akif Murat Ural - Hansa Denizcilik

Hüseyin Avni Şan - Densa Tanker

Hüseyin Uysal - Platin Denizcilik

Nadir Özsoy - Derin Gemi

Sinan Atasoy - Atasoy Denizcilik

Sinan Başak - Hicri Ercili Denizcilik



YÖNETİM KURULU YEDEK ÜYELER:

Aybars Vahapoğlu - TCShips Gemi

Burak Zaim - 7A Denizcilik

Cafer Şener - Cem Denizcilik

Cemil Cömert - Sinop Denizcilik

Ersin Ekmekçi - Kale Nakliyat

Gürhan Burak Alkoç - Pearl Naval Denizcilik

Halil İbrahim Atabey - Esenyalı Gemi İşletmeciliği

Hilay Çakar - H.B.C. Mar Denizcilik

Ufuk Çulha - Gemiciler Denizcilik

Seren Horasanlı - Gemini Denizcilik

Yalçın Akın - Arel Denizcilik



DENETİM KURULU ASİL ÜYELER:

Denetim Kurulu Başkanı: Ayhan Aytekin - Efemay Denizcilik

Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Murat Hılkın - Forsa Denizcilik

Halit Cenker İlikli - Cenker Gemi Kiralama

DENETİM KURULU YEDEK ÜYELER:

Esra Demir - Ermar Denizcilik

Teoman Kıran - Weships Denizcilik

Yavuz Erdoğan - Four Group Denizcilik

Vira Haber