İki Kıta Arasındaki En Hızlı Yol

Dentur Avrasya Grup, kurulduğu günden bu yana yüksek düzeyde müşteri memnuniyeti sağlamayı amaçlayan ve yolcularına şehir içi deniz taşımacılığında hızlı ve kaliteli çözümler sunmayı hedefleyen bir kurum oldu. Dentur Avrasya Grup olarak temel amacımız; müşteri memnuniyetinde yarattığımız değeri istikrarlı bir biçimde artırarak, deniz taşımacılığı alanındaki başarımızı yeni nesillere aktarmak ve hizmet kalitemizi uluslararası standartlara ulaştırmaktır.

Bu anlayış doğrultusunda tüm ekibimiz ile hizmet sunduğumuz güzergahlarda bizi tercih eden yolcularımıza daima en iyiyi sunma hedefiyle çalışıyoruz. Bunun için filomuzu sürekli denetleyerek ve gemilerimizin hizmet kalitesini arttırarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmaya özen gösteriyoruz.

Deniz yolcu taşımacılığında yakalamış olduğu liderliği “Deniz Turizmi” için de hedefleyen Dentur Avrasya Grup, Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ali KAYMAZ’ın da aşağıda belirtmiş olduğu gibi, önceden yolcu gemisi statüsünde hizmet vermiş olan NİHAT KAPTAN gemisini Turizm’e kazandırarak Gezinti (Tenezzüh) Gemisi haline getirmiş ve sektöründe fark yaratan bir yaklaşımla taşıdıkları misyonu taçlandırmıştır.

Yönetim Kurulu Başkanı Recep Ali Kaymaz, 49 metre uzunluğunda, 800 yolcu kapasiteli dönüşümü yeni yapılan Nihat Kaptan Gemisi ile turizm filosu için s %30’luk büyüme sağlamış ve ileride gerçekleştirecekleri yenilikçi hizmetlerde Türk Turizm’ine ve ekonomiye sayısız katkı sağlayacaklarını ve 2023 yılı için Turizm’de 3.000.000 Turiste hizmet vermeyi hedeflediklerini belirtmiştir.

Geçmişten günümüze Dentur Avrasya Grup

Dentur Avrasya’nın temellerinin ilk resmi kayıtları, 30 Ağustos 1565 yılında Kanuni Sultan Süleyman Han’ın 40 kayıkçıya tanzim ettiği Emri Şerifi ile küçük kayıklarla 16.yy. ortalarında atılmıştır. O tarihlerde Osmanlı Devleti tarafından görevlendirilen loncalar tarafından seferlerin takibine de başlanmıştır.

Cumhuriyet ile birlikte yavaş yavaş örgütlenmeye başlayan kayıkçı esnafı, 1930’da Kayıkçı cemiyetini 40 katılımcı ile kurmuştur. Böylelikle Üsküdar Beşiktaş, Kabataş, düzenli hatlar haline gelmiş, iki yaka arasında yolcu taşımacılığı başlamıştır.

Dentur Avrasya, 1936 yılında ilk resmi ruhsatlandırma belgesini alarak, İstanbul Ticaret ve Sanayi odasına kayıtlı düzenli tüccar haline gelmiştir.

1960 yılında küçük kayıklar, yerini ruhsatlı 12 kişilik yolcu kapasiteli teknelere bırakmıştır.

1980 yılında ruhsat kapasitesi 40’a ulaşmıştır.

1995 UKOME kararı ile hatlar yeniden düzenlenerek, Dentur Avrasya, Ulaşım Koordinasyonuna bağlanmıştır.

1997 yılında ilk kurumsallaşma adımı olarak 40 adet hat sahibi ile S.S. Dentur Avrasya Deniz ve Turizm Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi kurulmuş, böylece yolcu kapasitesini tekne başı 250’ye çıkarmıştır.

Dentur Avrasya, 2000’li yılların başında Kooperatife bağlı olarak Eskihisar-Altınova tersane personeli taşımacılığına 1 tekne ile başlamış olup, günümüzde tekne sayısını beşe çıkarmıştır.

2002 yılında ise, çağdaş standartlarda yolcu taşımacılığı odaklı Avrasya Deniz Taşımacılığı Turizm Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. kurulmuştur. 2004 yılında İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin toplu taşıma sistemine (akbil) dahil olarak münferit çalışmanın dışına çıkılmış ve kurumsal yapıya geçilmiştir.

2016 yılına gelindiğinde ise Seferihisar-Samos, 2017 yılında Bodrum-Kos,2018 yılında Çanakkale Küçükkuyu’da Gümrüklü saha açılmış ve yurt dışı taşımacılığı başlatılmıştır. Günümüzde Çanakkale- Küçükkuyu hariç diğer hatlardaki yurt dışı yolcu taşımacılığı hizmetlerine devam etmektedir.

2018 yılında yurt içi taşımacılığında büyük bir adım atarak, İstanbul siluetine uyumlu çevreye duyarlı, ekonomik, hızlı, yüksek manevra kabiliyetli, konforlu, güvenli, engelsiz taşımacılığa uygun 4 adet double ended 350 kişi yolcu kapasiteli yeni nesil tekne yaptırarak İstanbul halkının hizmetine sunmuştur.

Dentur Avrasya Grup hizmet ağını genişleterek 25 metre ve 49 metre aralığındaki 250 ve 1000 kişi yolcu kapasiteli 38 adet yolcu teknesi dışında 6 adet Turizm Yüzer Tesis Ruhsatlı tekneler ile deniz yolcu taşımacılığı, Boğaz Turları ve Ada seferleri yapmaktadır.

Profesyonel ve dürüst bir yönetim kadrosuyla, güçlü ve deneyimli çalışanları ile Dentur Avrasya Grubun hedefi köklü bir tarihi olan bu kurumu geçmişten gelen değerlerine sahip çıkarak, müşteri memnuniyeti, sürdürebilirlik, toplumsal sorumluluk anlayışı çerçevesinde faaliyetlerini doğru ve şeffaf bir şeklide sürdürmek ve gelecek nesillere aktarmaktır.

https://www.denturavrasya.com/tr-tr/