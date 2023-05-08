Atlas P&I’da Önemli Atama

Yeniden yapılanma çalışmalarına hız veren Atlas P&I'da ilk önemli atak genel müdür seviyesinde oldu. Deniz sigortacılığı piyasasınınn etkili isimlerinden Burcu Berrak, Atlas P&I'ın yeni genel müdürü oldu.

Daha önce Borusan Lojistik’te ve Hollanda merkezli Frans Maas Uluslararası Lojistik’te deniz nakliye sorumlusu olarak görev yapan Berrak, ardından Omur Marine'de 11 yıl sigorta yerel muhabiri olarak çalıştı. Berrak son olarak Türk P&I’ın kuruluş kadrosunda yer almış ve uzun yıllar boyunca önce hasar müdürlüğü sonra hasar grup müdürlüğü görevini yerine getirmişti.

Dünyaya yayılacağız

Türkiye’de yerel muhabir olarak ilk beş yıl içerisinde üst sıralara yerleşmeyi hedeflediklerini belirten Berrak, sigortacılara kaliteli ve güvenli muhabirlik servisi sağlayacaklarının altını çizdi. Atlas P&I’ın halen Romanya ve Gürcistan olmak üzere iki ülkede ofisi bulunduğunu belirten Berrak, ileride daha fazla büyümeyi planladıklarını sözlerine ekledi.



Burcu Berrak kimdir?



Burcu Berrak 2000 yılında İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği bölümünden mezun oldu. Üniversite öğrenimi sırasında 3 yıl süre ile Bora Denizcilik’te gemi kiralama departmanında stajyer / post fixture olarak çalışan Berrak, mezuniyeti sonrasında kariyerine 2000 yılında Borusan Lojistik’te deniz nakliye uzmanı olarak konteyner ve açık yük nakliyesi alanında devam etti. 2001 yılında Hollanda merkezli Frans Maas Uluslararası Lojistik firmasında deniz nakliye sorumlusu olarak çalışmaya başlayan Berrak, 2003 yılında Omur Marine'de hasar uzmanı olarak mesleğine devam etti. Ocak 2014'de Türk P&I'ın kurucu ekibine katılan Berrak, burada son olarak hasar grup müdürü olarak görev yapıyordu. Mayıs 2023 itibariyle Atlas P&I'a genel müdür olarak atanan Berrak, İstanbul Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Mezunlar Derneği Başkan Yardımcısı ve WISTA – Türkiye Yönetim Kurulu'nda toplantı yönetmeni olarak da sosyal sorumluluk çalışmalarında bulunuyor.

Vira Haber