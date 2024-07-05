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KouKarmeder Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

KouKarmeder Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Denizcilik Okulları Mezunlar Derneği (KouKarmeder) Genel Kurul Toplantısı Yapıldı

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Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Denizcilik Okulları Mezunlar Derneği'nin (KouKarmeder) Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, yeniden başkanlığa Kaptan Yasin Can Alpar seçildi.

Yönetim Kurulu Asil Üyeler:

  1. Yasin Can Alpar (Başkan)
  2. Hasan Bora Usluer (Başkan Yardımcısı)
  3. Serkan Turan (Genel Sekreter)
  4. Halil Özmen (Muhasip Eleman)
  5. Erhan Bayrak (Yönetim Kurulu Üyesi)

Denetim Kurulu Asil Üyeler:

  1. Emir Kılıç
  2. Ahmet Yavuz
  3. Murat Bakal

Vira Haber

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