KouKarmeder Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Denizcilik Okulları Mezunlar Derneği (KouKarmeder) Genel Kurul Toplantısı Yapıldı
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Kocaeli Üniversitesi Karamürsel Denizcilik Okulları Mezunlar Derneği'nin (KouKarmeder) Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, yeniden başkanlığa Kaptan Yasin Can Alpar seçildi.
Yönetim Kurulu Asil Üyeler:
- Yasin Can Alpar (Başkan)
- Hasan Bora Usluer (Başkan Yardımcısı)
- Serkan Turan (Genel Sekreter)
- Halil Özmen (Muhasip Eleman)
- Erhan Bayrak (Yönetim Kurulu Üyesi)
Denetim Kurulu Asil Üyeler:
- Emir Kılıç
- Ahmet Yavuz
- Murat Bakal
Vira Haber
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