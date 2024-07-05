MSKÜ ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılı Denizci Millet Denizci Ülke Proje Yarışması’nda 1. Oldu

IMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından düzenlenen ‘Cumhuriyetimizin 100. Yılı Denizci Millet Denizci Ülke Proje Yarışması’ kapsamında, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Bodrum Denizcilik Meslek Yüksekokulu Gemi İnşaatı Programı Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Akman ve Dr. Bülent İbrahim Turan ile İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi’nden Dr. Sertaç Bulut’un bulunduğu proje ekibince sunulan ‘E-Gulet: Enerji Verimli, Çevreci ve İnovatif Bodrum Guleti’ projesi birinciliğe layık görüldü.

23 projenin katıldığı yarışmada birincilik ödülü, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından, IMEAK Deniz Ticaret Odası'nın destekleriyle, Tersane İstanbul'da düzenlenen ‘3. Türkiye Denizcilik Zirvesi’nde Bakan Yardımcısı Durmuş Ünüvar tarafından takdim edildi.

Birinci olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Akman, “Denizcilikte karbonsuzlaşma ve enerji verimliliği son dönemde gündemdeki konulardır. Proje ekibi olarak biz, Türk denizcilik kültürünün simgelerinden biri olan Bodrum Guletini bu bakış açısıyla yeniden ele aldık ve emsallerine göre daha düşük yakıt tüketimine, karbon ve azot oksit salınımına haiz hale getirdik. İlerleyen dönemde, birincilik ödülüne layık görülen bu konsept tasarımın hayata geçirilmesini de temenni ediyoruz. Öte yandan, birinci olmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyoruz, IMEAK Deniz Ticaret Odası’na, organizasyon ekibine ve değerli jüri üyelerine teşekkürlerimizi sunarız" dedi.



“Bodrum guletini yeniden tasarlayarak sunduk”

Öğretim Görevlisi Dr. Bülent İbrahim Turan ise yaptığı açıklamada, “Birincilik ödülü kazanan projemiz, arka planında birçok Ar-Ge çalışmasını barındırıyor. Bodrum Guletleri üzerine proje ekibimizce birçok uluslararası yayın ve proje gerçekleştiriyoruz. Bugüne dek yaptığımız akademik çalışmaların da katkısıyla, ülkemiz deniz turizminin vazgeçilmez unsurları arasında yer alan ve ünü tüm dünyaya yayılmış olan Bodrum Guleti günümüzdeki enerji verimliliği, sürdürülebilirlik ve konfor beklentilerini aynı anda karşılayabilecek şekilde yeniden tasarlayarak sunduk. Tasarım sürecinde aynı zamanda bu tekne formunun karakteristik özelliklerinin de korunmasına hassasiyet gösterdik. Elde edilen yeni nesil tasarımın gelecekte farklı tekne tipleri için de örnek teşkil ederek ülkemizin denizcilik alanında uluslararası pazardaki rekabet gücünü artıracağını düşünüyoruz. IMEAK Deniz Ticaret Odası tarafından düzenlenen bu önemli yarışmada birinciliğe layık görülmek bizim için çok büyük gurur ve motivasyon kaynağı” diye konuştu.

Vira Haber