Kruvaziyer Rotaları Arap Körfezi’ne Kayıyor
Türkiye kruvaziyer pazarı; kış sezonuna yeniliklerle giriyor, rotada Arap Körfezi var. Dubai başta olmak üzere yarımadayı gemiyle keşfetmek isteyenler; İstanbul’dan uçağa binerek Dubai’de cruise turuna katılabilecek
A+A-
Bölgenin önemli havayollarıyla işbirliği yaptıklarını kaydeden Celestyal Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz: ‘’Cruise 4 mevsimdir. Yunan Adaları turlarımız ile cruise yolculuğunu ilk kez deneyimleyen misafirlerimizi yine sıcak iklimlere taşıyacağız. Uçaklı cruise paketlerimizin avantajlı fiyatları ve program içeriğiyle talep göreceğini düşünüyoruz. Bölgeye vize almak kolay. Yüksek sezonda yurt içinde bir tatil fiyatından bile avantajlı olan bu program, yaz tatili yapamamış olanlar için de fırsat olabilir’’
Vira Haber
Bu haber toplam 86 defa okunmuştur
Etiketler : Kruvaziyer, Turizm, Dubai
Önceki ve Sonraki Haberler
HABERE YORUM KAT
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.