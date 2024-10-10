Kruvaziyer Rotaları Arap Körfezi’ne Kayıyor

Bölgenin önemli havayollarıyla işbirliği yaptıklarını kaydeden Celestyal Türkiye Direktörü Özgü Alnıtemiz: ‘’Cruise 4 mevsimdir. Yunan Adaları turlarımız ile cruise yolculuğunu ilk kez deneyimleyen misafirlerimizi yine sıcak iklimlere taşıyacağız. Uçaklı cruise paketlerimizin avantajlı fiyatları ve program içeriğiyle talep göreceğini düşünüyoruz. Bölgeye vize almak kolay. Yüksek sezonda yurt içinde bir tatil fiyatından bile avantajlı olan bu program, yaz tatili yapamamış olanlar için de fırsat olabilir’’

Vira Haber