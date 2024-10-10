Müziğin Kalbi Boğaz’da Atıyor

Post Sessions Akustikhane Konserleri, 12-13 Ekim tarihlerinde farklı sanatçıları müzikseverlerle buluşturarak açık havada keyifli anlar yaşatacak.

Kültürel ve sanatsal etkinlikleriyle dikkat çeken Galataport İstanbul, Škoda ana sponsorluğunda Port Sessions Akustikhane Konserleri’ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. 12-13 Ekim tarihlerinde Galataport İstanbul, müzikseverleri Doğuş Meydanı'nın muhteşem atmosferinde misafir edecek.

Katılımın ücretsiz olduğu konserler 12 Ekim’de, hip hop, funk ve rock türlerini harmanlayarak keyifli bir deneyim sunan N'Alaka ile saat 18:00’da başlayacak. Türkiye'nin ilk reggea grubu Sattas da aynı gün 20:00'da dinleyicileri coşturacak. Reggae, ska ve dub türlerini Türkçe sözlerle birleştiren Sattas, dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşatacak.

Güçlü vokali ve müziği ile elektronik ve etnik ögeleri bir araya getiren Selin Sümbültepe, 13 Ekim Pazar günü 18:00’da sahne alacak. Alternatif rock grubunun retro rock ile modern ezgilerini harmanlayan Soft Analog ise 20:00'da performans sergileyecek. İki gün boyunca sürecek etkinlik, The Popülist’in enfes lezzetleri ve imza içecekleri ile daha da renklenecek.

Vira Haber