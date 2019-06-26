Kruvaziyer turizmi için herkes elini taşın altına koymalı

DTO İzmir Şubesi haziran ayı meclis toplantısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı ve İzmir Tanıtım Vakfı Genel Müdürü Güven Eken'in katılımıyla yapıldı.

İzmir'i yeniden bir liman şehri olarak konumlandırmak istediklerini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı Güven Eken, bu amaçla yürüttükleri Destinasyon İzmir projesini Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi üyelerine anlattı. Eken, "İzmir'in merkezine denizden uzanan tarihi iyi anlatamazsak turist sayısını arttıramayız. Elimizde müthiş bir kaynak var. Bunu değerlendirelim" dedi.

DTO İzmir Şubesi haziran ayı meclis toplantısı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Danışmanı ve İzmir Tanıtım Vakfı Genel Müdürü Güven Eken'in katılımıyla yapıldı. 'Destinasyon İzmir' projesi konusunda bilgilendirmede bulunan Güven Eken konuşmasında İzmir'in bir körfez şehri olduğuna dikkat çekti. Tüm Ege kıyılarının tarandığında bu kadar derinlikli bir iç körfezin başka bir yerde bulunmadığını dile getiren Eken, "1800'lü yıllarda İzmir Körfezi dünyanın en büyük körfezleri arasında yer alıyordu. İzmir deniz ticaretiyle uğraşanların karar aldığı, kültür üreten bir şehirdir. İzmir'in dönüşümündeki ana sebep deniz ticaretinin o yıllara göre azalmasıdır. Aslında İzmir'in varoluş sebebi liman. Şimdi belediye olarak İzmir'i yeniden bir liman şehri olarak konumlandırmak istiyoruz. Destinasyon İzmir projemizin arka planında bu hedef var" diye konuştu.

İzmir Vakfı olarak kentin tanınırlığını güçlendirmek yoluyla İzmir refahını arttırmak istediklerini kaydeden Eken, şehri dünya ölçeğinde tanıtırken bu şehrin kültürel değerlerini yaşatarak ekonomik gelişimini arttırmak istediklerini ifade etti. Güven Eken şöyle devam etti:

"İzmir'i iç içe geçmiş halkalar şeklinde düşünürken deniz ile kıyıyı birleştirmek istiyoruz. Tek tek münferit binalar değil Konak'tan Kadifekale'ye bir tarihi yolculuğu öne çıkaracağız. İzmir'deki antik tiyatronun önemi çok fazla. İzmir'in merkezine denizden uzanan tarihi iyi anlatamazsak turist sayısını arttıramayız. Elimizde müthiş bir kaynak var. Bunu değerlendirelim. Artık havaalanına inenler, 'Destinasyon İzmir' mobil uygulaması sayesinde İzmir içindeki kıyıdaki yerler hakkında bilgi alıp onları bağlayan rotaları öğrenebilecek. Bu çok pahalı bir çalışma değil. İzmir doğduğundan beri bir liman şehridir. İzmir'deki tüm oluşumları ziyaret ederek bu projemizi anlatıyoruz. DTO da vakıf üyemiz olursa çok seviniriz."

KAÇAK AVCILIĞI DURDURMA ÇAĞRISI

DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, konuşmasının başında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin tamamlandığını hatırlatarak demokrasiye olan inancın pekiştirildiği bir seçim yaşandığını dile getirdi. Birçok konuda herkesin önüne bakması gerektiğini savunan Öztürk odaklanmanın artacağı günlerin başlaması nedeniyle sevinçli olduğunu söyledi. Deniz ticaretini ve ihracatı arttıran küresel gelişmelerden bahseden Öztürk, "ABD savaş gemileri dünyanın farklı yerlerinde beliriyor. Tanker kazası petrol fiyatlarını yükseltti. Dünya bu tür dalgalanmalara hazırlıklı. Ama bu konular deniz ticaretini de ihracatı da etkiliyor. Dünyadaki büyük dev konteynır taşıyıcılarının evlilikleri veya satın almaları söz konusu" diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2018 yılı su ürünleri verilerini açıkladığını ifade eden Öztürk şunları anlattı:

"Su ürünleri üretimi yüzde 0.3 azalarak 628 bin ton oldu. Avcılıkla yapılan üretim 314 bin 94 ton olurken, yetiştiricilik üretimi avcılığı geçerek 314 bin 537 ton olarak gerçekleşti. Bu rakamlar bize denizlerimizin alarm verdiğini, denizlere sahip çıkmazsak ne yazık ki gelecek nesillere bırakacak balık stoğumuzun kalmayacağını gösteriyor. Devlet kurumları, üniversiteler ve sektör bir araya gelerek sürdürülebilir balıkçılık için bilim temelinde acil yollar bulmalıyız. Diğer yandan TÜİK rakamları, su ürünleri yetiştiriciliğinin ülkemiz için ne kadar stratejik bir sektör olduğunu ortaya koyuyor. Yetiştiricilik sayesinde hem iç talep hem ihracat talebi karşılanıyor, ülkemiz ihracatla 1 milyar dolar civarında döviz kazanıyor. Gerekli adımlar atılmazsa avcılık Türkiye denizlerinde sonlanacak. Ama bu sektör ülke ekonomisine 1 milyar dolara yakın katkısı olan bir sektör. Kaçak balıkçılığı mutlaka bir şekilde durdurmalıyız."

DENİZİ SEVENLERİ DAVET ETTİ

DTO'nun 1 Temmuz Kabotaj Bayramı programıyla ilgili de bilgi veren Yusuf Öztürk, Çeşme ve Kuşadası'nda farklı kutlamalar yapılacağını belirterek, "Zübeyde Hanım müze gemisinde amatör denizci eğitimi verilecek. Sınavın ardından amatör yat kaptan ehliyeti verilecek. 30 Haziran'da 7'nci kez yüzme yarışı düzenleyeceğiz. Ama bu yıl ilk kez körfezde yapılacak. İlk defa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer katılacak ve yüzecek. Herkes davetli. Denizi seven herkesi kutlamalara bekliyoruz" dedi.

KRUVAZİYER TURİZM İÇİN İŞBİRLİĞİ İSTEDİ

DTO'nun kruvaziyer sektörün olmazsa olmazlarından biri olduğunu anlatan Başkan Öztürk, kruvaziyerde yüzer otel hizmeti verildiğini söyleyerek şunları söyledi:

"Kruvaziyer turizmdeki yüzer otel limanlarımıza yanaşıyor. 2013 yılından beri biz DTO olarak kruvaziyer turizme el attık. Ama bizden önce İzmir Ticaret Odası (İZTO) bu konuda farklı çalışmalar yaptı. İZTO meclis kararıyla kruvaziyer turizmin artmasında büyük emekler sarf etti. Biz de kısıtlı bütçemize rağmen bu konuyla ilgili dünyadaki tüm fuarlara katıldık. Kültür ve Turizm Bakanlığı kruvaziyer fuarların DTO tarafından koordine edilmesine karar verdi. Ama bu konuyla ilgili herkes taşın altına elini koymalı. Liman idaresi, esnaf, odalar ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin elini taşın altına koyması lazım. Tunç Soyer de bize bu konuda çok destek veriyor."

Vira Haber