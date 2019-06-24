F125 firkateyni Alman Donanmasına teslim edildi

TKMS’ye göre, sınıftaki ikinci gemi Nordrhein-Westfalen (F-223) bu yıl teslimata hazır olacak. Son iki geminin önümüzdeki 2 yıl içinde teslim edilmesi planlanıyor.

İlk fırkateyn ‘Baden-Württemberg‘in (F-222) inşası Mayıs 2011’de ThyssenKrupp’un Hamburg tersanelerinde başladı ve Aralık 2013’de gemi suya indirildi, yaşanan sorunlar sebebiyle tersaneye geri gönderilen gemi Alman donanmasına testler için 2018 yılında teslim edilmişti.

İkinci fırkateyn Nordrhein Westfalen (F-223) Nisan 2015’de suya indirildi donanma 2018 yılında teslim aldı, üçüncü fırkateyn ‘Sachsen-Anhalt’ (F-224) Mart 2016’da programın son gemisi ‘Rheinland-Pfalz’ (F-225) Mayıs 2017’de suya indirildi. Gemilerin inşası ve testleri hala devam ediyor.

F125 fırkateynleri farklı kılan başlıca özellik, üst düzeye getirilen otomasyon sistemleri. Otomasyon sayesinde 150 metre uzunluğundaki gemide görev alan mürettebat yalnızca 120 kişiyle sınırlı.

Ancak denizde yapılan testler, tüm otomasyon sisteminin işlevlerinden sorumlu olan ‘elektronik beyinde’ büyük aksaklıklar olduğunu, özelikle de olmazsa olmazlarından radar sistemlerinin dengeli çalışmasının bir türlü ayarlanamadığını gösterdi.

Ancak uzmanlar, Baden-Württemberg firkateyninde tespit edilen asıl sorunun, geminin sürekli olarak sancak tarafına, yani sağa eğik durması olduğunu ve bu sorunun projelendirmede yapılan hatadan kaynaklandığını ve düzeltilmesi için tüm yapısının elden geçirilmesi gerekebileceğini iddia ediyorlardı.

Vira Haber