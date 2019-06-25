1 Temmuz'da denizde şenlik var

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında düzenlenecek 7. TYF-DTO Açık Su Yüzme Yarışları, Karantina Adası’nda gerçekleştirilecek. Yarışlarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve İzmir protokolü de kulaç atacak.

Türkiye Yüzme Federasyonu ve İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi işbirliği ile 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kapsamında her yıl düzenlenen açık su yüzme yarışları bu yıl Urla Karantina Adası’nda gerçekleştirilecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Urla Belediyesi ev sahipliğindeki 7. TYF-İMEAK DTO Açık Su Yüzme Yarışları, 30 Haziran Pazar günü yapılacak. 18 yaştan 70 yaşına her yaştan yüzme sporcusu 2 bin mesafede şampiyonluk için kulaç atacak.

Ayrıca bu yıl ilk defa takım yarışları düzenlenecek. Yarışlar kapsamında İzmir protokolünün katılacağı özel bir yarış da gerçekleştirilecek.

İzmir protokolünün önde gelen isimlerinin kulaç atacağı protokol yarışına İzmir’de denizciliğin ve su sporlarının gelişmesine büyük önem veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de katılacak.

DENİZDE ŞENLİK

Türkiye’nin her yerinden yüzme sporcularının katıldığı açık su yüzme yarışlarını bu yıl 7. kez düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirten İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, “Büyük Önder Atatürk’ün bize armağan ettiği 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nı Urla’da açık su yüzme yarışları ile kutlayacağız. Bu organizasyona destek veren tüm kurumlara sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Denizci Millet Denizci Ülke ülküsüne ulaşmanın yolunun denizi ve su sporlarını çocuklarımıza, gençlerimize sevdirmekten geçtiğine inanıyoruz. Her yaştan sporcuların yanı sıra başta Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tunç Soyer olmak üzere yüzme sporuna gönül vermiş, deniz sevdalısı İzmir protokolü de Urla’nın maviliklerinde kulaç atacak. Yüzme yarışları 1 Temmuz Denizcilik Bayramı’na yakışır şekilde denizde şenlik havasında geçecek” dedi.

Vira Haber