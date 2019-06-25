Özgener'den İtalya'ya kruvaziyer daveti

İtalya Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani ve İtalya İzmir Konsolosu Valerio Giorgio İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener’i ziyaret etti. Ziyarete, Özgener’in yanısıra İZTO Meclis Başkanı Selami Özpoyraz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, Meclis Başkan Yardımcısı Yavuz Ateşalp, Yönetim Kurulu Üyesi Adil Özyiğit ve İZTO Meclis Üyesi Rebii Akdurak ev sahipliği yaptı.

ÖZGENER’DEN KRUVAZİYER DAVETİ

İzmir’in kruvaziyer turizm konusunda eski günlerine dönmesini arzu ettiklerini belirten İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Gaiani’ye bu konuda işbirliği önerdi. Özgener “Kruvaziyer konusunda birlikte çalışmayı istiyoruz. İtalyan kruvaziyer firmalarını eskiden olduğu gibi limanlarımızda daha çok görmek bizi mutlu edecektir. İzmir Ticaret Odası, bu konuyla ilgili çok çalıştı. Kruvaziyerleri İzmir’e getirtmişti. Ama şu an gelmiyorlar. Şimdi onları geri almanın zamanı. Kruvaziyer konusunda İtalya’nın da ünlü birçok firması var. Bu gemileri tekrar limanlarımızda ağırlamak istiyoruz. Türkiye adına yaratılan yanlış güvenlik algısını Antalya yendi. Rusya’da tanıtım ve ikna çalışmaları olumlu sonuçlandı. Şimdi günde 86 bin turist ile rekor kırıyor. Biz de kentimiz adına böyle bir güvenlik sorunu olmadığını her platformda anlatıyoruz” dedi.

ELİMDEN GELENİ YAPACAĞIM

Hem İtalya hem de Avrupa’da Türkiye’de güvenlik sorunu bulunduğuna dair yanlış bir algı bulunduğunu ifade eden İtalya Ankara Büyükelçisi Massimo Gaiani ise, bu yanlış algının elbirliği ile yıkılabileceğini söyledi. İtalya’nın Türkiye’de en çok yatırım yapan ikinci ülke olduğunu hatırlatan Gaiani “Biz yüzyıllardır beraber ticaret yapıyoruz, iş yapıyoruz. Kruvaziyer gemilerini İzmir’e ve Türkiye’ye getirmek için elimden geleni yapacağım. Bu konuyla ilgili çok sıkı bir şekilde çalışmamız lazım. “Türkiye’de güvenlik yok” algısını yenip Costa, MSC gibi önemli kruvaziyer firmalarını tekrar Türkiye’ye getirmeye çalışmalıyız. Costa ve MSC Firmaları yetkilileri ile görüşüp, destinasyonlarına yeniden Türkiye’yi dahil etmelerini önerdim. Bizim Türkiye’deki ve İzmir’deki imkanları güzel bir şekilde sunmamız gerekiyor ki, yanlış olan güvenlik algısını yenelim. Böylece kruvaziyer firmaları da uzun süreli programlarına Türkiye’yi dahil etsinler. Aslında kruvaziyer firmaları için Türkiye çok güzel bir market. Fakat öncelikle bu yanlış algıyı yıkmak gerekiyor. Örneğin Erasmus programındaki İtalyan öğrencilerin de Türkiye’ye gelişinde düşüş yaşanıyor. Çünkü, Avrupa medyasında Türkiye için gösterilen olumsuz haberler buna neden oluyor. Oysa ki benim çocuklarımı bir ülkeye öğrenim için gönderme imkanım olsaydı, tereddütsüz Türkiye’ye gönderirdim.”

Vira Haber