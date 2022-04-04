İstanbul9 °C

  1. HABERLER

  2. TURİZM

  3. Kruvaziyer Turizminde Sıcak Gelişme
Kruvaziyer Turizminde Sıcak Gelişme

Kruvaziyer Turizminde Sıcak Gelişme

Bodrum ilçesindeki Cruise Port Limanı'na, Yunanistan'ın Kos Adası'ndan feribot seferi gerçekleştirildi.

A+A-

Cruise Port Limanı tarafından yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs pandemisi boyunca durdurulan ve iki sezondur yapılamayan feribot seferlerine yeniden başlandı.

İlk seferini yapan "Rodon" isimli katamaran tipi feribot 56 yolcusuyla limana yanaştı.

bordum-kos-virahaber1.jpg

Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kos-Bodrum seferlerinin haftada üç veya dört gün yapılmasının beklendiğini belirterek, "Hem kuruvaziyer turizmi hem de Kos Adası seferlerine başlanması sevindirici. 2022 Bodrum turizmi için iyi bir sezon olacak." ifadesini kullandı.

Vira Haber

Bu haber toplam 107 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.