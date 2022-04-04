Kruvaziyer Turizminde Sıcak Gelişme

Cruise Port Limanı tarafından yapılan açıklamaya göre, Koronavirüs pandemisi boyunca durdurulan ve iki sezondur yapılamayan feribot seferlerine yeniden başlandı.

İlk seferini yapan "Rodon" isimli katamaran tipi feribot 56 yolcusuyla limana yanaştı.

Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Kos-Bodrum seferlerinin haftada üç veya dört gün yapılmasının beklendiğini belirterek, "Hem kuruvaziyer turizmi hem de Kos Adası seferlerine başlanması sevindirici. 2022 Bodrum turizmi için iyi bir sezon olacak." ifadesini kullandı.

Vira Haber