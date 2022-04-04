MariHEALTH Eğitim Modülleri Konferansta Tanıtıldı

Gemideki gelişmiş tıbbi müdahale uygulamalarına odaklanan denizciler ve deniz doktorları için web tabanlı e-öğrenme / eğitim platformu tasarlanmasını amaç edinen bu projenin son konferans toplantısı HSSGM ev sahipliğinde, 30 Mart 2022 Çarşamba günü pandemi koşulları sebebiyle İTÜ Denizcilik Fakültesi Konferans Salonunda hibrit (yüz yüze ve çevrimiçi) olarak gerçekleştirildi.

Uzaktan ve ücretsiz olarak erişime açık tasarlanmış 24 eğitim modülünün yanı sıra, konulara ilişkin değerlendirme modüllerini de içeren proje çıktıları 150’den fazla katılımcıya sunuldu. Web sitesi dışında hizmete girmesi planlanan uygulama da bu toplantı da kısaca tanıtıldı.

MariHEALTH Eğitim Modülleri Nedir?

Türkiye Ulusal Ajansı (www.ua.gov.tr) tarafından onaylanan ve Erasmus + Programı KA2 Mesleki Eğitim ve Öğretim için Stratejik Ortaklıklar (Mesleki Eğitim ve Öğretim) çerçevesinde Avrupa Komisyonu tarafından finanse edilen “Denizciler ve Doktorlar için Deniz Sağlığı Eğitimleri - MariHEALTH” başlıklı proje, İnovasyonun Gelişimi olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Denizcilik Fakültesi tarafından koordine edilmektedir.

Bu projenin konsorsiyum üyeleri Glasgow-Birleşik Krallık'ta bulunan Strathclyde Üniversitesi, Köstence - Romanya'da bulunan Köstence Denizcilik Üniversitesi, Türkiye’den Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, TMMOB Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası, Orka Bilişim ve son olarak Polonya’dan AP&A Limited kurum ve kuruluşlarından oluşmaktadır.

Detaylı incelemek için aşağıdaki linkten web sitesini ziyaret ederek, kayıt sonrası modülleri inceleyebilirsiniz.

https://marihealth.odenes.com/login/index.php

Vira Haber