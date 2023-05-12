Kruvaziyer turizminin ilk 4 aylık rakamları açıklandı

Türkiye’ye yönelen yoğun turist ilgisi, kruvaziyer rakamlarına da yansıdı. Lüksek gelirli turistlerin yanı sıra genç yaştaki turistlerin de yoğun olarak tercih ettiği kruvaziyer turizmi ekonomisinden Türkiye de daha fazla yararlanmayı tercih etmesi dikkat çekiyor.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı kruvaziyer istatistiklerine göre ilk 4 aylık dönemde Türkiye limanlarına toplam 116 kruvaziyer gemisi yanaştı. Kuşadası 55 adet kruvaziyer gemisiyle en çok geminin yanaştığı liman olurken, Kuşadası’nı 55 adet gemiyle Galataport izledi. Çeşme Limanı ise 12 adet gemiyle üçüncü sırada yer aldı. 2023 yılının ilk dört ayında kruvaziyer yolcu sayısı toplam 122 bin 537 olarak belirlendi. Bu rakamın 8 bin 801’i gelen yolcu, 9 bin 981’i giden yolcu, 103 bin 755’i ise transit yolcu oldu.

Yolcu trafiği açısından en yoğun limanlar ise Kuşadası (62 bin 243 yolcu), Galataport (33 bin 464 yolcu) ve Çeşme Limanı (4 bin 394) oldu. Kruvaziyer trafiğinin aylara göre dağılımına bakıldığında en çok geminin yanaştığı ay, Nisan oldu. 2023 yılının Nisan ayında Türkiye limanlarına toplam 74 kruvaziyer gemisi yanaştı. 2022 yılının Nisan ayında Türkiye limanlarına 8 bin 801 yolcu gelirken, 9 bin 981 yolcu çıkış yaptı. 103 bin 755 yolcu ise transit geçiş yaptı. Nisan 2023 döneminde toplam yolcu trafiği ise 122 bin 537 oldu.

Vira Haber