Denizcilik Şirketi Hat-San Halka Arz Oluyor
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. halka arz edeceğini açıkladı. İşte detaylar...
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. halka arz edeceğini açıkladı. Hat-San Şirketi halka arzında 44,300,000 Lot pay dağıtılacağı açıklandı.
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. halka arz olacağını duyurdu. Toplamda 44,300,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 20'si halka açık olacak. Hat-San Halka arzı ''İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ' ortaklığında gerçekleşecek.
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. halka arz edeceğini yatırımcılar ile paylaştı. Herkesin merak ettiği halka arz detayını sizler için yazdık.
Halka Arz Şekli
- Sermaye Artırımı : 33.462.907 Lot
- Ortak Satışı : 10.837.093 Lot (Pekar Grup İnşaat A.Ş.)
Fonun Kullanım Yeri
- %75-85 Yüzer havuz inşası ya da satın alınması.
- %15-25 Elektrik üretim santrali kurulumu, mevcut tesislerin iyileştirilmesi & yenilenmesi.
Günlük Alım Emri Taahhüdü
- 5 Gün, 2.167.419 adet günlük alım emri girilecek. (Pekar Grup İnşaat A.Ş.)
Hat-San halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.
Hat-San halka arzında payların yüzde 20'si halka açık olacaktır.
Hat-San halka arzında toplamda 44,300,000 lot dağıtılacak.
Satmama Taahhüdü
- 1 Yıl, İhraççı.
- 6 Ay, Ortaklar.
Kaynak: halkaarz.net
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