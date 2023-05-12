İstanbul13 °C

  1. HABERLER

  2. SEKTÖRDEN

  3. Denizcilik Şirketi Hat-San Halka Arz Oluyor
Denizcilik Şirketi Hat-San Halka Arz Oluyor

Denizcilik Şirketi Hat-San Halka Arz Oluyor

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. halka arz edeceğini açıkladı. İşte detaylar...

A+A-

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. halka arz edeceğini açıkladı. Hat-San Şirketi halka arzında 44,300,000 Lot pay dağıtılacağı açıklandı.

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. halka arz olacağını duyurdu. Toplamda 44,300,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 20'si halka açık olacak. Hat-San Halka arzı ''İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ' ortaklığında gerçekleşecek.

Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. halka arz edeceğini yatırımcılar ile paylaştı. Herkesin merak ettiği halka arz detayını sizler için yazdık.

Halka Arz Şekli

- Sermaye Artırımı : 33.462.907 Lot
- Ortak Satışı : 10.837.093 Lot (Pekar Grup İnşaat A.Ş.)

Fonun Kullanım Yeri

- %75-85 Yüzer havuz inşası ya da satın alınması.
- %15-25 Elektrik üretim santrali kurulumu, mevcut tesislerin iyileştirilmesi & yenilenmesi.

Günlük Alım Emri Taahhüdü

- 5 Gün, 2.167.419 adet günlük alım emri girilecek. (Pekar Grup İnşaat A.Ş.)

  • Hat-San halka arzı '''Eşit dağıtım'' yöntemiyle gerçekleşecek.

  • Hat-San halka arzında payların yüzde 20'si halka açık olacaktır.

  • Hat-San halka arzında toplamda 44,300,000 lot dağıtılacak.

Satmama Taahhüdü

- 1 Yıl, İhraççı.
- 6 Ay, Ortaklar.

Kaynak: halkaarz.net

Bu haber toplam 186 defa okunmuştur
Etiketler : , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.