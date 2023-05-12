Deniz Kültürü Derneği 8. Olağan Genel Kurulu Yapıldı

Deniz kültürünün güçlendirilmesi, denizcilik hakkında farkındalığın ve birikimin artırılması için çalışmalar yapan, Uluslararası Deniz Kültürü Festivalleri, İklim Değişikliği Kurultayları, İklim Krizi Zirvesi başta olmak üzere, bugüne kadar birçok önemli etkinliğe imza atan Deniz Kültürü Derneği’nin 8. Olağan Genel Kurul Toplantısı derneğin merkez binasında yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurul’da, Divan Kurulu oluşturuldu ve Divan Kurulu Başkanlığına Fatma Baş seçildi.

Toplantıda bir konuşma yapan Ayşe Olcay, “Ülkemizde deniz kültürünü yaygınlaştırmak, özellikle çocuklarımıza ve gençlerimize bu bilinci aşılamak için çalışmalar yapmak üzere kurulan derneğimiz bu yolda birçok STK ile birlikte çalışmalar yapmaktadır. Deniz Kültürü Derneği’ni kısa süre içinde başta ilgili bakanlıklar olmak üzere birçok kurum nezdinde tanınır hale getirdik. Bu yöndeki çalışmalarımız devam ediyor. Dernek tüzüğümüzde yer alan amaçlarımız ve hedeflerimiz doğrultusunda sizlerin de değerli katkıları ile çalışmalarımızı daha da ileriye taşıyacağız” diye konuştu.

2008, 2010 yıllarında deniz kültürünü yaymak ve daha temiz bir çevreyi gelecek kuşaklara bırakmak amacıyla birçok ilde aynı anda üç gün süren Deniz Kültürü Festivallerini hayata geçirdiklerini hatırlatan Ayşe Olcay, şimdi de üniversitelerde deniz kültürünü geliştirmek için sunumlar ve konferanslar gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Dernek Başkanı Ayşe Olcay, konuşmasının devamında geçtiğimiz yıl Kasım ayında vefat eden gazeteci Hakkı Şen’i yad etti. Ardından “Yönetim Kurulu 2022 Yılı Faaliyet Raporu”nu sundu.

Mali ve denetleme raporlarının okunması, raporların müzakeresi ve yönetim kurulunun ibrası ile Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi ile devam eden genel kurulda Dernek Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu asil ve yedek üyelerinin seçimi yapıldı.

Yapılan seçimlerde yeni yönetim kurulunun asil üyeleri aşağıdaki isimlerden oluştu.

Dernek Yönetim Kurulu (Asil)

Ayşe Olcay

Teoman Mustafa Akyol

Selma Demir

Celil Uğur Özgöker

Gökhan Kayadeniz

Dernek Denetleme Kurulu (Asil)

Ogün Yıldız

Ali Burçin Eke

Yasemin Kayadeniz

Vira Haber