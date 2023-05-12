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  3. KÜ Karamürsel Denizcilik Okulları Mezunlar Derneği Olağan Genel Kurul Kararı Aldı
KÜ Karamürsel Denizcilik Okulları Mezunlar Derneği Olağan Genel Kurul Kararı Aldı

KÜ Karamürsel Denizcilik Okulları Mezunlar Derneği Olağan Genel Kurul Kararı Aldı

Dernek yönetimi 15.04.2023 tarihinde olağan genel kurul toplantısı yapma kararı aldı.

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Kararın detayı ve gündem maddeleri aşağıdaki şekildedir.

Ramazan Ayı ve Bayramı nedeniyle Genel kurul 20.05.2023 tarihinde dernek merkezinde yapılmasına yeterli çoğunluk sağlanamaması durumunda çoğunluk aranmaksızın yapılacak olan 2. Toplantının 27.05.2023 tarihinde Velibaba Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:18 Pendik-İSTANBUL adresinde Saat : 18:00'de Akşemsettin Kültür Merkezi'nde yapılmasına ve ilgili bildirimin internet gazetesi üzerinden yayın yapılmasına karar verilmiştir. 
Gündem Maddeleri 
1-    Açılış ve Yoklama
2-    İstiklal Marşı ve Saygı Duruşu
3-    Faaliyeti Raporunun Okunması
4-    Yönetim Kurulunun İbra Oylaması
5-    Denetim Raporunun Okunması 
6-    Denetim Kurulunun İbra Oylaması
7-    Bütçenin Okunması ve Onayı
8-    Yönetim Kurulu Seçimi 
9-    Dilek ve Temenniler

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