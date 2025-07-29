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Kruvaziyer Yolcusu Görme Kaybı Yaşadı

Kruvaziyer Yolcusu Görme Kaybı Yaşadı

Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen kruvaziyer gemisinin rahatsızlanıp görme kaybı yaşayan yolcu için geri döndüğü, yolcunun ise tedavi altına alındığı öğrenildi.

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İki gün önce ilçeye gelen "Resilient Lady" akşam saatlerinde Bodrum Liman'ından ayrıldı. Bir süre sonra gemide bulunan A.B. isimli yolcu, rahatsızlanıp görme kaybı yaşadı. Gemi, İstanköy Adası güneyinden tekrar Bodrum önlerine dönmek zorunda kaldı. Rahatsızlanan şahsın tam teşeküllü bir hastaneye sevk edilmesi kararını veren gemi içerisinde bulunan doktorlar şahsın görme kaybı yaşadığı ve operasyon yapılması gerektiği bilgisi üzerine, hasta Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde Bodrum'a getirildi.
İlçedeki özel bir hastaneye kaldırılan ve operasyon geçiren hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisine devam edildiği belirtildi.

Vira Haber


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