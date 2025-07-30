Dünya Doğa Koruma Günü'nde Aras Kargo'dan Kıyı Temizliğine Destek

28 Temmuz Dünya Doğa Koruma Günü'nde Aras Kargo çalışanları ve TURMEPA gönüllüleri, Suadiye Sahili'nde gerçekleştirdikleri temizlik çalışmasıyla çevresel duyarlılığa dikkat çekti.

Sürdürülebilirlik yaklaşımını sosyal sorumluluk projeleriyle güçlendiren Aras Kargo, düzenli olarak gerçekleştirdiği kıyı temizliği etkinlikleriyle doğaya karşı sorumluluğunu somut adımlarla desteklemeye devam ediyor. 28 Temmuz Dünya Doğa Koruma Günü kapsamında Aras Kargo, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde yer alan Suadiye Sahili'nde DenizTemiz Derneği/TURMEPA iş birliğiyle kıyı temizliği gerçekleştirdi.



"İyi ve değerli ne varsa yarına taşıyoruz"

Aras Kargo Sürdürülebilirlik Müdürü Aygün Mandıralıoğlu şirketin sürdürülebilirlik vizyonuna dikkat çekerek, "Aras Kargo olarak sürdürülebilirliği iş süreçlerimizin merkezine alıyor; Bugün iyi ve değerli ne varsa yarına taşıyoruz' vizyonumuz doğrultusunda, çevresel ve toplumsal fayda sağlayacak projeleri hayata geçiriyoruz. Taşıdığımız tek şey kargolar değil; biz aynı zamanda dünyamızın sorumluluğunu taşıdığımızın bilincindeyiz. Bu bilinçle operasyonel süreçlerimizi çevresel etkileri azaltacak şekilde dönüştürürken, sahada da çalışanlarımızın gönüllü katılımıyla doğanın korunmasına yönelik çalışmalar yürütüyoruz. DenizTemiz Derneği/ TURMEPA ile yürüttüğümüz "Denizin Mavisini Yarına Taşıyoruz" projesi kapsamında, 9 yılda Türkiye'nin dört bir yanında 19 farklı lokasyonda kıyı temizliği gerçekleştirdik ve 4 tona yakın atığın denizlerimize karışmasını önledik. Bu kapsamda 28 Temmuz Dünya Doğa Koruma Günü'nde DenizTemiz Derneği/TURMEPA iş birliğiyle Suadiye Sahili'nde gerçekleştirdiğimiz kıyı temizliği etkinliği, sürdürülebilirlik yaklaşımımızın sahadaki somut ve güçlü bir örneği. Her adımımızda yalnızca bugünü değil yarını da düşünerek hareket ediyor, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için sorumluluk alıyoruz" açıklamasında bulundu.

Vira Haber