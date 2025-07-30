Yeni Nesil Temizlik Deneyimi: MOVA P50 Pro Ultra Robot Süpürge

Temmuz 2025’te piyasaya çıkan MOVA P50 Pro Ultra, modern temizlik anlayışına yeni bir soluk getiriyor. 19.000 Pa’lık güçlü emiş gücüyle en zorlu kirleri bile kolayca ortadan kaldıran bu amiral gemisi model, çift döner mopları ve akıllı kendi kendine bakım istasyonu sayesinde kullanıcıya tamamen eller serbest bir temizlik deneyimi sunuyor.

Hassasiyet ve Güç Buluşuyor: Derin ve Uyarlanabilir Temizlik

Günlük tozdan halı liflerine dolanmış evcil hayvan tüylerine kadar, MOVA P50 Pro Ultra’nın 19.000Pa’ya varan aşırı emiş kapasitesi, tüm zemin türlerinde kapsamlı bir temizlik sağlar. Gelişmiş dolaşmayan ana fırçası, uzun tüyleri ve kalıntıları tıkanmadan toplar, bu da onu evcil hayvan dostu evler için ideal hale getirir. Çift kollu yan fırçalar ve köşe takip eden mop tasarımı ile geleneksel yuvarlak robotların zorlandığı kenar alanlara ulaşır. Mobilyaların altı ya da duvar kenarları fark etmez, her santimde maksimum kapsama sağlar.



Daha Akıllı Mop, Daha Temiz Halılar

Islak halıları unutun. MOVA P50 Pro Ultra, yapışkan lekeleri çıkarmak ve sert zeminleri parlatmak için sabit basınç uygulayan ayrılabilir çift döner moplara sahiptir. Halı alanlarına yaklaştığında, moplar otomatik olarak 10.5 mm yükselir ve nemin yayılmasını önler. Bu kusursuz zemin tipi geçişi, evin tamamını tek ve kesintisiz bir seansta temizlemesine olanak tanır, gözetim gerektirmez.



Kendi Kendini Temizleme İstasyonu 3.0: Gerçek Otonomi

MOVA’nın tam otomasyonunun kalbinde, yeni nesil bakım istasyonu yer alıyor. Bu akıllı üs her şeyi hallediyor:

75°C sıcak suyla mop yıkama, inatçı yağları temizler

Isıtmalı hava kurutma, koku veya bakteri oluşumunu önler

75 güne kadar manuel müdahale gerektirmeyen kendi kendine boşaltılan toz haznesi

Bu sadece zaman tasarrufu değil; temizlik işini tamamen hayatınızdan çıkarmakla ilgili.

