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Kruvaziyer yolcusu taşıyan iki uçak çarpıştı

Kruvaziyer yolcusu taşıyan iki uçak çarpıştı

ABD'nin Alaska eyaletinde cruise gemisi yolcularını taşıyan iki deniz uçağının havada çarpışması sonucu 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

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ABD basınında yer alan haberlere göre, Alaska'nın güneydoğusunda cruise gemisi yolcularını taşıyan iki deniz uçağı havada çarpıştı.

1'i pilot 4'ü yolcu 5 kişinin hayatını kaybettiği ve 10 kişinin yaralandığı kazada, 1 kişiden ise hala haber alınamıyor.

Sağlık yetkilileri, yaralılardan bir kişinin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

Vira Haber

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