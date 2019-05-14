İşyerleri ramazan kolisi için rotasını Avansas’a çevirdi!

Gayet makul fiyatlarla satışa sunulacak olan Avansas ramazan paketleri ise bu yıl yine zengin ürün çeşidi yelpazesiyle beğeni topluyor. Avansas 2019 Ramazan paketleri 3 farklı seçenek sunuyor.

Avansas Ramazan Kolisi içerisinde güvenilir markaların 11 ürünü bulunuyor. 1’er kg Yayla pilavlık bulgur ve pirinç, 500’er gr Tat burgu ve fiyonk makarna, 430 gr Tat salça, 750 gr Irmak küp şeker, 1 kg Eriş un bu pakette mevcut. Ramazan kolisi aynı zamanda 570 gr Cevher tuz, 1 lt Orkide Ayçiçek yağı, 500 gr Doğuş çay ve Bizim mercimek çorbası da içeriyor. Avansas Ramazan kolisini 44,90 TL’ye hemen sipariş verebilirsiniz.

Büyük Boy Ramazan Kolisi hem iftarda hem sahurda tüketilebilecek 18 ürün sunuyor. 1’er kg Yayla pilavlık bulgur, pirinç ve kırmızı mercimek, 1 kg Irmak toz şeker ve 750 gr küp şeker, 1 kg Eriş un, 750 gr Cevher tuz, 500’er gr Tat arpa şehriye, irmik, burgu ve fiyonk makarna bu pakette yer alıyor. Ayrıca 1 lt Orkide Ayçiçek yağı, 830 gr Tat salça, 200 gr Marmarabirlik zeytin, 500 gr Doğuş çay, Bizim şehriyeli tavuk ve mercimek çorbası ile toz puding de mevcut. Avansas Büyük Ramazan Kolisini 74,90 TL’ye hemen sipariş verebilirsiniz.

Mega Boy Ramazan Kolisi ise 25 ürünle ön plana çıkıyor. 1’er kg Yayla pilavlık bulgur, pirinç, kuru fasulye ve kırmızı mercimek, 750 gr Yayla haşlanmış nohut, 2 kg Eriş un, 750 gr Cevher tuz, 500’er gr Tat arpa şehriye ve irmik, 830 gr Tat salça, 2’şer paket 500’er gr Tat burgu ve fiyonk makarna pakette yer alıyor. Pakette 2 lt Orkide Ayçiçek yağı, 200 gr Marmarabirlik zeytin, 1000 gr Doğuş çay, Bizim şehriyeli tavuk ve mercimek çorbası, Bizim toz puding, Irmak 1 kg toz şeker ve 750 gr küp şeker, 180 gr Ülker krem çikolata, 380 gr Tukaş reçel, 100 gr Kocatepe Türk kahvesi de var. Avansas Mega Ramazan Kolisini 123,90 TL’ye hemen sipariş verebilirsiniz.

Avansas her 3 Ramazan kolisi seçeneği için de uygun fiyat ayrıcalığını bu yıl da işyerlerine sunacak.