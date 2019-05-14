Denizcilik sektörümüzün emarı çekilecek

Envanter çalışmalarının denizcilik sektörü için önemine vurgu yapan Adem Kocadağ yaptığı sunumda şu ifadeleri kullandı: "Hepimiz envanter çalışmasına inanıyoruz. Bunun elzem olduğunu biliyoruz. Ağustos ayından bu yana ciddi bir şekilde firma araştırması olsun, envanterin yapılma şekli olsun bütün araştırmaları ve çalışmaları gerçekleştirdik. Yaptığımız çalışmalardan sonra son 9 aylık kısımda Yönetim Kuruluna üç kere sunum yaptık. Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluk verdiği Recep Bey ve Faruk Bey'e ayrı ayrı sunumlar yaptık. En son yaptığımız Yönetim Kurulu sunumundan da yorum yapan arkadaşlardan bu çalışmanın çok iyi bir çalışma olduğu ve sonuçlarının çok iyi olacağına dair feedbackler aldık. Hepsine teşekkür ediyoruz. Bize düşen Meclis Divanı, Yönetim Kurulu, Meclis Üyeleri, Komiteler, Komite Başkanları ve toplam üyeler olarak bu çalışmaya destek ve katılım vermek olacaktır. İnşallah örnek bir envanter çalışmasını hep beraber yapacağız. Bu konu ile ilgili kısa bir prezantasyonum olacak. Nasıl yapacağız ve niye yapıyoruz? Deniz Ticaret Odası'nın, Türk denizcilik sektörünün çatı kuruluşu olarak bir misyonu var. Bu nedir? Kamu ve özel sektör ile iş birliği yaparak Türk denizcilik sektörünün serbest ve iyi rekabet ortamında gelişmesi, uluslararası rekabet gücünün artması ve ülke kalkınmasına katkıda bulunması için her gün gelişen hizmet anlayışıyla üyelerine doğru ve zamanında hizmet ve bilgi sunmak. Uluslararası ve ulusal mevzuata deniz ticaretinin gelişmesine engel teşkil edici hususları gidermek. Biz burada hizmeti ve bilgiyi sunuyoruz. Fakat daha önceki görüşmelerimizde de hasıl olduğu üzere hem Deniz Ticaret Odasının sunumlarda hem devletimizin değişik kurumlarında denizcilik sektörünün Türk ekonomisine katkısı ile ilgili değişik öğeler, birbirine tutarsız rakamlar da olabiliyor. Bizim doğru bilgiyi hem üyelerimize hem de paydaşlarımıza sunmamız gerekiyor Deniz Ticaret Odası olarak. Vizyonumuz da 'Denizci Millet, Denizci Ülke' olmak. Bunun ne kadar başardığımız bugün itibariyle zaten başka bir konuşma konusu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin odamıza verdiği yükümlülük de var. Bu nedir? Üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyacakları her çeşit bilgiyi vermek, bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, yol gösterici girişimlerde bulunmak. Biz hep tartışıyoruz. Sayın Yılmaz Ulusoy da bahsetti 'Scrubber'i erteleyelim' şeklinde. Scrubber, bildiğiniz gibi 5-6 yıl önce kararı verildi. Ballast Water Treatment keza öyle. Türkiye'de birçok fabrikamız var, iş gücü var, üniversitelerimiz var. Fakat biz bir Ballast Water Treatment, bir Scrubber yapamıyoruz. Neden? Geç kaldığımız için. Bunları şimdiye kadar iyi okuyamadığımız için. İnşallah bizim yapacağımız envanter çalışması sektörümüze de stratejik bir bakış sağlayacaktır diye ümit ediyorum.

"ENVANTERİ NEDEN YAPIYORUZ?"

Neden envanter yapıyoruz? Öncelikle neden yapmayalım! Stratejik yaklaşım ve planlama sürecimiz var. Envanteri neden yapıyoruz? Envanteri biz kimiz, neredeyiz, nereye ulaşmak istiyoruz ve gitmek istediğimiz bu yere nasıl ulaşabiliriz gibi başlıklarda topladık. Burada biz kimiz sorusunun cevabı zaten misyon, iç analiz ve envanterde saklı. Biz envanteri bitirdikten sonra biz kimiz sorusunu yanıtlayacağız. Sonra neredeyiz bir durum analizi yapacağız. Sonra nereye ulaşmak istiyoruz denizcilik sektörü olarak burada vizyon, amaçlar ve hedeflerimiz oluşacak. En sonda da gitmek istediğimiz bu yere nasıl ulaşacağız, bunlarla ilgili envanter başlangıç olmak üzere stratejiler, faaliyetler, projeler, stratejik planlar ve eylem planımızı yaparak inşallah altı ay sonra burada bu envantere inanmayanları da inandıracak şekilde göreceğiz bunları.

ENVANTER KAPSAMIMIZI ÜÇ BAŞLIKTA TOPLADIK

Envanter kapsamımız üç ana kapsam içermekte. Burada önemli sayılar envanteri, tecrübe envanteri ve vizyon envanteri olarak biz bunları tanımladık. Sayılar; kaç DWT'miz var, kaç gemimiz var, ne kadar ithalat yapıyoruz, ne kadar ihracat yapıyoruz, kaç kişi istihdam ediyoruz gibi.. basit bunlar aslında. Şu anda da elimizde hepsi doğru olmamakla beraber değişik kurumlarda bulunan olağan şeyler. Bizim için önemli olan envanter çalışmasının bu sayısal envanterden herkesin anladığı şekilden basit envanterdense biz tecrübe ve vizyon envanterine daha fazla önem veriyoruz. Bu da şunları kapsıyor; Komite kapsamının faaliyetlerinin şu anda ülkemizdeki durumunu analiz etmek, dünyadaki durumu nedir, sektörel gelişimin önündeki engeller nedir, bu engellerin kaldırılmasına Deniz Ticaret Odası'nın rolü ve görevi nedir gibi birtakım sonuçlar çıkacak.

"TEHDİT ALANLARINI ÖNCEDEN GÖREBİLMELİYİZ"

Vizyon envanterinde de şu andaki bizim komite kapsamı faaliyetlerde mesela üreticilerde ballast water treatment, scrubber veya bu tür kurallara uygun biz bir şeyler üretebilir miyiz, katkıda bulunabilir miyiz gibi fırsat alanlarının irdelenmesi, tehdit alanlarımız gibi. Metin Kalkavan Başkanın dediği gibi bir armatör Mayıs ayına gelmişiz yedi ay sonra scrubber olmasa da- düşük sülfür mecbur olacak, halen bekleyelim mi, görelim mi... O bir tehdit olacak. Tehdit alanlarını önceden görürsek denizcilik sektörü olarak bu tehditlere önlem alabilme şansımız olacak. Ayrıca DTO komite kapsamlarındaki 48 komite, rekabet uçları, kısa vadede hayata geçebilecek ve etkisi yüksek olacak değişiklikler, inovasyon fikirleri ve değişik organizasyon fikirleri bu kapsam içinde olacaktır.

ENVANTERİN AMAÇLARI...

Envanterin amaçlarını dört ana başlıkta oluşturduk. Teknik amaçlar. Burada güncel verilerimizin toplanması, verinin kullanımı kolay bir yöntemle toplanması, verinin yüksek katılımla toplanması. Burada bizi en çok zorlayacak kısım üçüncü kısım, yani yüksek katılım. Burada da herkese görev düşüyor. Ben, envanter komisyonu başkanı olarak, bu işi araştırmakla, doğru yöntemi ve firmayı bulmakla yükümlüyüm. Verinin yüksek katılımla toplanması ise hepimizin sorumluluğunda. Onunla ilgili biz destek bekliyoruz. Teknik olarak toplanan verilerin bir web ortamında gerçekleştirilmesi bizim amacımız. Sosyal amaç ve beklentiler olarak üyelerimizle iletişimin daha da kuvvetlenmesi, üyelerimizin paydaş olarak konumlandırılması, üyeler arası iletişimin kuvvetlenmesi. Bu her zaman benim de şikayetçi olduğum konudur. Biz halen yeni seçilen meclis üyeleri bile kendi aramızda iletişimi olmayan birbirinin ne iş yaptığını, ne gibi destek olacağını bilmeyen bir topluluğuz maalesef. İnşallah bu envanter ile beraber buna da bir katkı sağlayacağız.

Bilgilenmeye yönelik amaçlar ve beklentiler olacak bu envanterden sonra. Sektörel gerçeklerin detaylı tanımlanması, uygulama eksikliğinin ve yaygınlığının tespiti, sistemsel eksiklerin ve etkilerin belirlenmesi. Son olarak sektörel inovasyon fikirleri toplamak, strateji yönetimine zemin oluşturmak olacak bu envanterin katkısı.

AMACIMIZ TİCARETTEN FAZLASINI ALMAK

Bunu tüm gelişmiş ülkeler, denizcilikte ben varım diyen ülkeler bizim şu anda yapacağımız şeyleri yıllar önce yapmışlar. Nereye geldikleri belli. Yunanların envanterinde dünyanın tüm limanlarında ihtiyaç duyacakları bütün hizmetlerin, bütün ürünlerin rahatlıkla sunacakları dataları var. Bir Yunanlı armatörün dünyanın en ufak limanına bile gittiği zaman herhangi bir yedek parça lazım veya bir raspacı lazım ya da ne lazımsa onu bulabilecek durumdalar. Bizim armatörlerin şu anda böyle bir datası var mı bilmiyorum. Bizim hedefimiz daha iyisi olacak. Biz İngiltere, Japonya ve İngiltere gibi ülkeleri araştırdık, bu ülkelerden bu tip dataları örnek olsun diye aldık. Bunların hepsini çalışacağımız firma ile de paylaştık. Vizyonu olan, yurt dışında da bu tür tecrübeleri olan bu konuda bize en iyi desteği verebilecek firma ile çalışacağız. İMEAK Deniz Ticaret Odası olarak 10 bine yakın üyesi ile artan ticaretten fazlasını almak amacımız. Çalışmamızın Türkiye'nin dünya denizcilik sektöründeki payını görmek açısından önemli olduğunu düşünüyorum.

KAYNAK: MARBOX