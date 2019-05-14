İzmir-Selanik seferleri başlıyor

Projenin yıllardır hep gündeme geldiğine, ancak bir türlü hayata geçirilemediğine dikkat çeken Batur, “Konak Belediyesi olarak değerli konuklarımızı belediyemizde ağırlamaktan son derece mutlu olduk. Gösterdikleri samimiyete teşekkür ederiz. İzmir-Selanik arasında böyle bir bağın kurulması bizi çok memnun eder. İki toplum, komşuluk ilişkilerinin en iyi derecede olması gereken iki toplumdur. Bu girişimin başarılı olmasını önemle ve hassasiyetle istiyorum; çünkü Konak ilçesi sınırları içerisinde böyle bir aktivitenin olması, turizm açısından ve kentin hareketliliği açısından önemli bir girişim olacaktır” diye konuştu.

“Üzerimize düşeni yaparız”

Konak’ta kentsel dönüşümün yanı sıra kentin tarihi misyonunu öne çıkarmaya hedeflediklerini dile getiren Batur, “Kemeraltı, Kadifekale, Basmane bölgelerindeki tarihi değerleri öne çıkararak, Konak’a turist çekilmesi, turizm anlamında kalkınmanın sağlanması noktasında da çalışmalar yapmak istiyoruz. Selanik ve Selanik’e bağlı olarak Bosna ve Romanya‘daki turizmin gelişmesi, İzmir kentinin de turizmini geliştirecektir. Bu kadar olumlu bir tablodan güzel bir sonuç çıkacağına inanıyorum. Biz istiyoruz, siz istiyorsunuz artık en yakın zamanda gemileri limanda görme zaman geldi. İzmir için, Selanik için çok fayda getiren bir çalışma olacak. İlk gemiyi Limanda ben karşılayacağım. Bu proje sadece Konak için değil, kentin gelişmesi içinde çok önemli bir çalışma. Ben çok sıcak bakıyorum. Bize fikir proje, destek bazında düşen ne varsa hepsini yapmaya hazırız” dedi.

“Yıllardır bekliyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Ticaret Odası ve sanayi odaları, İzmir Turizm İl Müdürlüğü gibi kentteki tüm paydaşların, iş dünyasının projeyle ilgili görüşlerinin önemli olduğuna dikkat çeken Batur, “Gemi geldiğinde ilk hoş geldin diyecek olanlar bizleriz. Yeter ki gemi gelsin; yıllardan beri bekliyoruz. Tüm bu kurumlar yan yana gelerek, bu işi çözeceğiz” diye konuştu. Batur, İzmir’de tüm paydaşların konuya sıcak baktığına inandığını da belirterek, “Yeter ki harekete geçelim. Bu dönem yapamazsak başka dönem yapamayız” dedi.

Vira Haber