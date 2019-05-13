D-Marin Dubai’deki marinaların yönetimine başladı

Doğu Akdeniz’in en büyük marina zincirlerinden biri olan D-Marin, Meraas ve Dubai Holding’le Dubai’yi lüks yatlar tarafından tercih edilen uluslararası bir destinasyona dönüştürmek üzere çalışmalarına başladı.

Dubai merkezli bir şirket olan Meraas, Dubai Holding ve D Marin ortak girişimiyle 2019 yılında kurulan D-Marin Dubai LLC, Dubai’de bulunan Al Seef, Business Bay, Jaddaf Waterfront marinalarının yönetimine başladı. Şirketin çalışmalara başlamasıyla Dubai'yi lüks yatlar tarafından tercih edilen uluslararası bir destinasyona dönüştürmek için ilk adım atılmış oldu.

Körfez bölgesinde yer alan marinaların gelişimi ve yönetimi konusunda artan talebi karşılamak ve Dubai'de bölgesel bir merkez yaratmak amacıyla kurulan D-Marin Dubai LLC, Dubai’de bulunan Al Seef, Business Bay, Jaddaf Waterfront marinalarına “Marina Yönetimi”; Port De La Mer, Dubai Harbour, Marsa Al Arab marinalarına ise “Teknik Danışmanlık” hizmeti sunacak.

D-Marin, Orta Doğu’da Marina Yönetim Hizmetlerini geliştirmek, Dubai ekonomisini çeşitlendirmeye ve geliştirmeye katkıda bulunmak, şehrin bölgede ve dünyada önemli bir tatil ve lüks deniz turizmi destinasyonu olarak konumunu ileriye taşıma amacıyla D-Marin Dubai LLC ortaklığını sürdürüyor.

Yapılan anlaşmalar sonunda 5 ülkede 14 Marina’ya ulaşan D-Marin marina ağını genişletmeye devam ediyor.

Vira Haber