Ukraynadan Rus gemilerini ele geçirme tatbikatı

Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine bağlı Özel Harekat Kuvvetleri Komutanlığınca Azak Denizi’nde gerçekleştirilen tatbikatta çok sayıda savaş gemisi, askeri botlar ve helikopterler kullanıldı. Yük gemilerinden birine yapılan operasyonda askerler helikopterler ile indirme yaparken çevredeki savaş gemilerinden ve botlardan yük gemisi hedef alınarak geminin Ukrayna askerlerine karşı direnişi önlendi.

İndirilen özel harekat ekipleri geminin kaptan köşkü ve kamaralara donanımlı silahlar ile baskınlar yaparak gemi personelini tek tek gözaltına aldı. Ukrayna ordusunca tatbikatın görüntüleri çekilirken görüntülerde tatbikatın aksiyon derecesinin çok yüksek olduğu gözlendi.

RUS GEMİLERİNE KARŞI TATBİKATLAR ARTTIRILDI

Ukrayna ile Rusya arasında 2014 yılında Ukrayna’da başlayan iç savaşın ardından hem Azak Denizi'nde hem Karadeniz’de hem de Kerç Boğazı'nda büyük çekişme yaşandı. En büyük olay ise Ukrayna askeri gemilerinin Kerç Boğazı'nda Rus ordusu tarafından yapılan operasyonla bağlanması ve çok sayıda Ukrayna askerinin gözaltına alınmasıyla gerçekleşti.

Ukrayna, kendi deniz sularında hareket eden birçok Rus bayraklı gemiyi geri gönderirken bazılarını bağlamıştı. Denizlerde yaşanan gerilim nedeniyle Ukrayna ordusu denizlerdeki tatbikatlarını ara vermeden sürdürüyor.

Vira Haber