Sezon başlarken tur teknelerinde denetim
Muğla'nın Fethiye ilçesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince günübirlik tur teknelerinin sintine ve pis su tankları kontrol edildi.
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Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ölüdeniz'den tura çıkan teknelerin sintine ve pis su tanklarını inceledi.
Evrak ve mavi kartları da denetlenen teknelerin Gemi Atık Takip Sistemi'nden kontrolleri yapıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığınca deniz kirliliğinin önüne geçmek amacıyla turizm sezonu boyunca uygulamaya sıklıkla devam edileceği kaydedildi.
Öte yandan, geçen hafta bir tekneye denizi kirlettiği iddiasıyla 109 bin ceza yazıldığı bildirildi.
Vira Haber
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Etiketler : Muğla, sahil güvenlik, tur teknesi, ölüdeniz, turizm
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