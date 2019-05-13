Bodrum Belediye Başkanlığı’nda gerçekleşen protokol imza törenine; Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin ve Bodrum Belediyesi Bodrumspor Yelken Şube Sorumluları Hadi Türk ile Baran Akcan katıldı.

Geçtiğimiz yıl 150 öğrencinin yelkenle tanıştığı proje kapsamında bu yıl 180 çocuğun kurs görmesi hedefleniyor. İmza töreninde konuşan Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Emin Geçin, yapılan protokolün tüm öğrencilere ve yelkene gönül verenlere hayırlı olmasını dileyerek şunları söyledi:

“Öncelikle Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Belediyemizin her alanda olduğu gibi bu alanda da destekleri tam. Önümüzdeki günlerde bu projenin ikincisini başlatacağız ve 180 çocuğumuz bu sayede yelken kullanmayı öğrenmiş olacaklar. Evlatlarımız için güzel bir proje diye düşünüyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

Bodrum’da yaşayan her çocuğu denizle buluşturmak için büyük gayret sarf edeceklerini söyleyen Belediye Başkanı Ahmet Aras da “Bodrum’da yaşayan insanlar denizci ruhu ile yetişmelidir” diyerek şunları kaydetti:

“Yelken sadece bu işin bir parçasıdır. Denizci ruhu demek, Akdeniz-Ege ruhu demektir ve aynı zamanda bölgemizin binlerce yıllık kültürünü de yansıtır. Denizci çocuklarımızı yetiştirerek dünya insanı olmaları için bu eğitimleri veriyoruz. Emeği geçen Bodrumspor Yelken Kulübü’ne teşekkür ediyorum.”

Konuşmalar sonrasında “Bodrum’da Yaşıyorum Yelkenle Tanışıyorum” protokolü karşılıklı olarak imzalandı.

Vira Haber