Kruvaziyerler rotalarını Türkiye’ye çevirdi

Kruvaziyer turizminin önemli merkezlerinden Bodrum ve Kuşadası'nda hareketlilik başladı. Bodrum'a 'Mein Schiff 4' isimli kruvaziyer, 2 bin 636 turistle sezonun ilk seferini gerçekleştirdi. Kuşadası'ndaki limana da Malta bayraklı 'Celestyal Crystal', 620 yolcusuyla sezonun ilk seferini yaptı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesine, bu yıl ilk seferini gerçekleştiren Malta bayraklı kruvaziyer gemisi 'Celestyal Crystal', çoğunluğu ABD'li ve İngiliz, toplam 620 turist getirdi.

Yılın ilk seferini yapan Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' adlı yolcu gemisinden, çoğunluğu Amerikalı ve İngiliz toplam 620 turist limandan inerek turlara çıktı. Sabah 09.30 sıralarında 620 yolcu ve 389 mürettebatıyla Kuşadası Ege Port Limanı’na yanaşan gemiden inen ABD’li ve İngiliz turistler, İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi turlarına katıldı. Tur programına katılmayan yolcular Kuşadası çarşısını dolaştı.

BU YIL 14 GEMİ İLE 13 BİN 750 YOLCU KUŞADASI’NA AYAK BASTI

Ege Port Genel Müdürü Aziz Güngör, Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' adlı yolcu gemisinin 2019 sezonu boyunca 40 sefer düzenleyerek, Yaklaşık 36 bin turisti Kuşadası’na getireceğini söyledi. 2019 Şubat ayından bugüne dek 14 gemi ile 13 bin 750 yolcu ağırladıklarını belirten Güngör, “Kuşadası Ege Port limanına düzenli seferlerini gerçekleştiren Celestyal Cruise firmasının dışında 35 tane büyük Amerikan gemisi Kuşadası’na sefer düzenleyecek” dedi.

2019 yılında kruvaziyer acentelerinin de gözdesi olan Kuşadası Limanı’na bu yıl içerisinde yaklaşık 250 geminin gelmesi bekleniyor. Yunanistan’ın Grit adasından gelen Malta bayraklı 'Celestyal Crystal' isimli gemi, Kuşadası Limanı’ndan Pire Limanı’na gidecek.

Vira Haber