İDO, Çocuk Bayramı’nı bisikletlerle karşıladı

İDO, çocuklara özel bisiklet etkinliğinde şenlik havasında bir deniz yolculuğu yaşattı.

Hızlı ve keyifli yolculukları ile sektörünün lideri İDO, Kurumsal Sosyal Sorumluk yaklaşımı ile 21 Nisan Pazar günü “Çocuk Bayramı’nda Çocuklar Bisiklete Biniyor!” etkinliğinin ikincisini gerçekleştirdi. Pazar sabahı saat 10:00 ‘da Sirkeci İskelesi’nde buluşan çocuklar ve ailelerinin bir araya geldikleri yaklaşık 500 kişilik grup, bisikletleri ile birlikte araba vapuru ile Maltepe sahiline geçtiler. Çocuklar Bisikletliler Derneği’nin Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için çocuklara özel düzenlediği bisiklet kortejinde 1 saat boyunca Maltepe sahili güzergahında pedal çevirdiler.

Çocuk Bayramı’nı bisiklete binerek kutlayan ve keyifli bir gün geçiren çocuklar öğle saatlerinde Maltepe’den İDO’nun araba vapuru ile Sirkeci’ye dönüş yaptılar.

İDO Kurumsal İletişim ve Ticari Alanlar Koordinatörü Hande Ergünlü, “İDO olarak Kurumsal Sosyal Sorumluluk çerçevesinde destek verdiğimiz çocuklarımıza özel bisiklet etkinliğimizde Bisikletliler Derneği ile iş birliği içinde olmaktan mutluyuz. İlk kez geçtiğimiz sene 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı öncesinde gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin gelenekselleşmesinden de kıvanç duyuyoruz. Çocukları hareketliliğe ve sağlıklı yaşama teşvik eden ve Çocuk Bayramı’na yakışacak şekilde neşe içinde geçen etkinliğimizi çocuklarımızın geleceğine duyduğumuz sorumlulukla sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Vira Haber