61 marina ve 25 bin yat bağlama kapasitesine sahip Türkiye’nin, turizm başkentleri sayılan Antalya, Bodrum, Marmaris gibi önemli merkezlerde faaliyet gösteren yaklaşık 2 bin 500 gezi teknesi ve guletin yüzde 95’i denizlerde sigorta teminatı olmadan yol alıyor. Yaklaşık 3.5 milyon turist sigortasız koşullarda denizlere açılıyor. Bu sorunun çözümü için yeni bir adım atılıyor.

Mevzuat yenileniyor

Konu geçtiğimiz hafta Marmaris'te denizcilik sektörünün tartışıldığı toplantıda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İç Sular Düzenleme Genel Müdürü Ahmet Selçuk Sert’e sigortasız gezi teknelerinin durumunu soruldu Sert, “Türk P&I sigorta maliyetlerini ciddi düşürdü. Turistlerin can güvenliği açısından yetkilerimize dayanarak bir mevzuat oluşturacağız. Mayıs ayı içinde Deniz Ticaret Odası, Türk P&I ile bir araya gelip, bu konuyu sonlandıracağız” dedi.

Sigortasız tekneler denize açılamayacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, sezonun açılmasına az bir zaman kala düzenleme yaparak, gezi tekneleri için P&I sigortasını artık zorunlu tutacak ve sigortası olmayan teknelerin denize çıkmasına izin vermeyecek.

Vira Haber