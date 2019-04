Yalıkavak Marina'da herşey çocuklar için!

UNICEF Türkiye Milli Komitesi’nin Türk marina sektöründeki ilk “Platinyum Kanat” destekçisi Yalıkavak Marina, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde 20 Nisan Cumartesi günü UNICEF Genel Müdürü İnci Haseki ile Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan’ın katıldığı bir basın toplantısı düzenledi. Toplantının ardından, Yalıkavak Marina’nın “Burada her şey Çocuklar için!” mottosuyla geçtiğimiz yıl hizmete sunduğu Y-Kidz Çocuk Kulübü çatısı altında 8-13 yaş arası çocuklar için hem öğretici hem eğlenceli Hazine Avı oyunu etkinliği gerçekleştirildi.

Yalıkavak Marina’nın UNICEF Platinyum Kanatları var

Etkinlikte bir konuşma yapan UNICEF Türkiye Milli Komitesi Genel Müdürü İnci Haseki, UNICEF Platinyum Kanat kampanyasına verdiği destekten dolayı Yalıkavak Marina’ya teşekkür etti. Haseki, konuşmasında 23 Nisan’da her çocuk için umut dileyerek 2019’un Çocuk Haklarına Dair Sözleşmenin 30. Yıldönümü olduğunu bu nedenle tüm dünyada çocuk haklarının uygulanmasındaki ilerlemeyi hızlandırmak için iyi bir ortam oluştuğunu vurguladı. İnci Haseki “Ne yazık ki, çocuk haklarıyla ilgili tüm gelişmelere rağmen günümüzde halen milyonlarca çocuk haklarından mahrum. Nerede, ne şartlarda doğmuş olurlarsa olsunlar, dünyanın her yerindeki çocuklar tüm haklarına kavuşmalı. Her çocuk, çocukluğunu yaşamalı. UNICEF, çalışmalarını sadece gönüllü katkılarla yürütüyor. Bu nedenle UNICEF Platinyum Kanatlara sahip Yalıkavak Marina’nın yaptığı gibi düzenli bağışlar çocuklar için hayati değerde. Böyle düzenli destekçilerimiz sayesinde biz, en zor durumdaki çocukların hayata daha iyi bir başlangıç yapabilmelerini sağlıyoruz, uzun vadeli gelişim planları yapabiliyoruz. Yalıkavak Marina ayrıca farklı desteklerle de yanımızda hissettiğimiz ortağımız. Bu vesileyle kendilerine yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

“Çocukların eşit haklara sahip olmaları için düzenli fon ayırıyoruz.”

Etkinlikte konuşan Yalıkavak Marina Direktörü Deniz Akaltan konuşmasında Yalıkavak Marina’nın çocuklara verdiği önemin altını çizdi. Akaltan, “Yalıkavak Marina olarak geleceğimizin temsilcileri çocuklarımıza önem veriyor ve onları desteklemekten çok büyük mutluluk duyuyoruz. Marina sektöründe UNICEF’in Platinyum Kanat destekçisi olan ilk ve tek firma olarak 2015 yılından beri Türkiye’deki ve dünyadaki dezavantajlı durumdaki çocukların yaşama, gelişme, sağlık ve eğitim hizmetlerine ulaşmaları ve yaşıtlarıyla eşit haklara kavuşmaları için gerçekleştirdiği çalışmalara düzenli fon aktarıyoruz. Geçtiğimiz yıl hizmete soktuğumuz “Burada her şey Çocuklar için!” Y-Kidz Çocuk Kulübümüz çatısı altında tüm yaz boyu renkli etkinlikler düzenleyeceğiz.” dedi. 24 Nisan’da Londra’da The British Yacht Harbour tarafından verilen “2018-2019 Dünya’nın En İyiMarinası” ödülünü teslim alacak olan Deniz Akaltan, Türkiye’nin marka elçisi olarak Yalıkavak Marina’nın sosyal sorumluluk çalışmalarına tüm hızıyla devam edeceğini belirtti.

UNICEF çalışmalarının değişmez destekçisi Yalıkavak Marina, UNICEF'in Türkiye'de yürüttüğü programlara destek sağlamak amacıyla geçtiğimiz yıl, “Her Çocuk için Eğitim” mottosuyla düzenlenen UNICEF Umut Balosu 2018’in de sponsoru olmuştu.

