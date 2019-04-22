Oltalar kalp sağlığına dikkat çekmek için atıldı

Sarıyer Belediyesi ve Türk Kalp Vakfı’nın ortaklaşa düzenlediği ‘Kalbin İçin Olta At’ etkinliği Sarıyer Merkez’de yapıldı. Kalp sağlığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı. Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç de organizasyonda yer alarak kalp sağlığının önemini vurgulayan bir konuşma yaptı.

BALIĞIN MERKEZİ SARIYER

İstanbul Boğazı’nda önemli bir konuma sahip olan Sarıyer’de yaşamanın kalp sağlığı açısından bir ayrıcalık olduğunun altını çizen Genç, “Yaşamın her alanında bu kadar stres varken bizim yapmamız gereken şey sağlığımıza dikkat etmektir. İstanbul’da balığın yüzde 40’ını Sarıyer veriyor. Denizi iyi korursak balık çok olur. Doğru avlanmadan sonra balığı tüketiciye ulaştırmak çok önemli. İnsanlar geçim zorluğu içinde. Ama balık çok pahalı. Yapılan her işin toplumsal bir faydası olması lazım. Balıkçı da alın terinin karşılığını alamıyor” diye konuştu.

BALIK TUTMAK KALP SAĞLIĞI İÇİN FAYDALI

Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven ise kalp hastalarına açık havada bulunmayı önerdiklerini de dile getirerek, “ Biz Türk Kalp Vakfı olarak 44 yıldır kalp ve damar hastalıklarını önlemenin çabası içerisindeyiz. Biz Sarıyer Belediyesi ile birlikte üç yıldır Kalbin İçin Olta At etkinliği düzenliyoruz. Sembolik bir etkinlik ama kalp sağlığına dikkat çekmek için çok önemli. Balık tutmak kalp sağlığı için faydalı bir spor” açıklamasında bulundu.

PLAKET TAKDİM EDİLDİ

Konuşmaların ardından Başkan Şükrü Genç; Türk Kalp Vakfı Başkanı Kenan Güven, Prof. Dr. Yıldız Tümerdem, Taha Su Ürünleri''nden Mehmet Akif Saka, İstanbul Amatör ve Sportif Olta Balıkçılığı Derneği'nden Erol Örkçü ve sponsorlar Koska Helva’dan Furkan Sarı, Sarıyer Gazoz’dan Dilay Kaynak ve Nescafe’den Osman Bozan’a plaket takdim etti.

Vira Haber