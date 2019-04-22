Dünya turundan dönen Koza Teos Marina’da

3 yıl önce İzmir Seferihisar’daki yat limanı Teos Marina’dan “Koza” adlı tekneleriyle dünya turuna çıkan İzmirli Nurettin ve Ebru İşletici çifti, 3 yılın sonunda turlarını Teos Marina’da muhteşem bir karşılama ile tamamladı.

Sığacık açıklarında denizci dostları tarafından karşılanan Koza teknesi, Teos Yat ve Yelken Kulübü’nün optimist yelkencileri, motoryat ve yelkenliler eşliğinde Teos Marina’ya girdi. Karşılama ekibinde dünya turu yapmış denizciler Osman Atasoy, Ekrem İnözü ve Özkan Gülkaynak da yer aldı. Ayrıca Teos Marina yangın botu havaya su fışkırtarak Koza teknesi ve beraberindeki tekneleri selamladı.



Çekek havuzunda final

Teos Marina çekek havuzunda suya inerek başladıkları 3 yıl süren macerayı yine aynı çekek havuzunda sonlandırmak isteyen Nurettin ve Ebru işletici çifti, tekneleriyle toplamda yaklaşık 28 bin mil yol kat edip 35 ülkeye uğrayarak tamamladıkları dünya turu sırasında Kızıldeniz’de korsan saldırısına uğradıklarını anlattılar.

Karaya ayak basmalarının ardından denizci dostları ile bir araya gelen Nurettin ve Ebru İşletici çifti için, mangalda sucuk ekmek, cips, çerez, kuru pasta, alkollü ve alkolsüz içecekler ve lokma ikramları ile hoş geldin partisi yapıldı.

Nurettin ve Ebru İşletici, dünya turu yapmış denizcilerle ve dostları ile karşılandıkları için çok duygulandıklarını ifade ederek, yuvaya dönmekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.



Okyanuslar çekici ama Teos başka

Nurettin İşletici ise İzmir Seferihisar Sığacık Teos Marina'dan yola çıktıklarını belirterek, “Ege ve Akdeniz üzerinden Cebelitarık Boğazı'nı aşarak Atlas Okyanusu'na, oradan Karayiplere, ardından Copuvede Adaları'na ve Panama Kanalı'na geldik. Ekvator’a geldiğimizde birinci yılı tamamladık. Ardından Pasifik Okyanusu'na açıldık ve 24 gün sürdü. Fransız polyezsazı geçerek Fiji Adalarını geçerek Avustralya'ya geldik. Endonezya, Singapur ve Tayland’ı gezdik ve 2. yılımızda yıl başına orada girdik. Sonra Srilanka ve Maldivler üzerinde Kızıldeniz’e giriş yaptık. Gittiğimiz her yer birbirinden güzel ve çekici” ifadelerini kullandı.

Kızıldeniz’deki korsan saldırılarına kendilerinin de maruz kaldığını belirten İşletici, şunları kaydetti: “Teknemiz korsan saldırısına uğradı. Yardım istedik ve bölgedeki diğer tekneler ile savaş tekneleri yardımımıza gelerek bizleri kurtardı. Ardından Mısır ve Sudan üzerinden Süveyş kanalından Akdeniz’e, oradan da Marmaris’e geldik. Diğer durağımız Didim oldu. Dünya turumuzun son durağı yuvamız Sığacık Teos Marina oldu. Her gittiğimiz yerde burayı ve güzelliklerini anlattık. Döndüğümüz için çok mutluyuz.”

Vira Haber