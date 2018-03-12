Kruvaziyerler yeniden rotayı Türkiye’ye çevirdi

Türkiye’yi seyahat rotasından çıkaran dev kruvaziyer şirketleri geri dönüyor. ABD’deki fuarda konuşan sektör yetkilileri “Türkiye vazgeçilmez ülke” dediler.

Güvenlik endişesiyle Türkiye’yi seyahat rotasından çıkaran kruvaziyer şirketleri, geri dönüyor. Dünya devi MSC Türkiye’nin yöneticisi Savaş Ercan şirketin 2019’da İzmir ve Antalya’yı rotaya ekleyeceğini duyurdu.

ABD’de yapılan Seatrade Cruise Global Fuarı’na katılan sektörün devleri “Türkiye vazgeçilmez ülke” açıklamasını yaptılar. NCL Norwegian Cruise Line, Kuşadası Limanı’na 2018 sezonu içerisinde 2 kez, 2019’da da 5 kez uğrayacağını bildirdi. Holland American Line ise Türkiye’yi 2020 planları içine aldı. DTO İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, diğer firmaların da rotalarına Türkiye’yi alacaklarını kaydetti.

Kruvaziyer sektörünün küresel buluşması olan Seatrade Cruise Fuarı, 5-8 Mart 2018 tarihlerinde ABD Fort Lauderdale-Florida’da yapıldı. Fuardaki Türkiye standını bu yıl İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi ve Türkiye Cumhuriyeti Washington Büyükelçiliği koordine etti. DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, 2018 sezonu ve sonrası için ümit dolu güzel haberlerin alındığı bir fuar yaşandığına dikkat çekti. Öztürk, “2019'da MSC'nin 4 kez İzmir ve 3 kez Antalya seferinin gerçekleşeceğini öğrendik. Bunun yanı sıra yine dünya devlerinden NCL Norwegian Cruise Line, 2018 sezonu içerisinde 2 kez, 2019'da da 5 kez Kuşadası Limanı'na uğrayacağını açıkladı. Fuarda aynı zamanda Holland American Line Başkanı ile yaptığım görüşmede, 2020 yılı için planlamalarının olduğunu öğrendim. Fuarın ilk günü yapılan konferansa katılan kruvaziyer hat temsilcilerinin 'Türkiye vazgeçilmez bir ülke, gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz' söylemleri, gelecek için bizlere oldukça ümit veriyor. Bu şirketlerin arkasından diğer kruvaziyer hatlarının da geleceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

'Teşvikler de moralimizi artırdı'

Dünya kruvaziyer turizmindeki yeni destinasyonlar ve Doğu Akdeniz’deki bölgesel sıkıntılar nedeniyle pazarda Uzakdoğu ve Avustralya öne çıkarken, Akdeniz pazarı büyük daralma yaşadı. 2013’te 2 milyon 240 bin kişiye ulaşan Türkiye limanlarına gelen yolcu sayısı, 2017’de 306 bine kadar geriledi. Yusuf Öztürk, “Biz moralimizi bozmadan tanıtıma devam ediyoruz. Geçen yıl dünyanın en popüler kruvaziyer limanı olan Miami Limanı ile İzmir Limanı’nı kardeş liman yapan anlaşmayı imzaladık. Bu anlaşmayı bilgi transferi ve tanıtım için değerlendiriyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın kruvaziyer turizmine yönelik açıkladığı teşvikler de moralimizi artırdı. Başta İzmir Alsancak Limanı olmak üzere kruvaziyer limanların altyapı eksiklerini bir an evvel tamamlamalıyız. Kruvaziyer hem şehirlere kazandırıyor hem ülke tanıtımına büyük katkıda bulunuyor. Gösterdiğimiz çabalar sonucunda 2020 yılından itibaren kruvaziyer gemileri yeniden Türk limanlarına çekeceğimize inanıyoruz” dedi.

Son iki yılda yüzde 90 düşüş yaşandı

Lüks gemilerle seyahat pazarı giderek büyüyor. Dünya çapında 300 civarında lüks gemi, bir yıl boyunca yaklaşık 23 milyon yolcu taşıyor. Bu yolcuların bir yıllık harcaması ise 42 milyar dolara yaklaşıyor. Sektörde en büyük destinasyonlar başta Karayipler olmak üzere Akdeniz ülkelerinin liman kentleri... Son yıllarda Çin ve Avustralya'nın hızlı büyümesi dikkat çekiyor. Şu anda dünya tersanelerinde inşa halinde 20 kruvaziyer gemi bulunuyor. Bu yıl kruvaziyer yolcu sayısının 27 milyona çıkması bekleniyor. Türkiye'ye gelen bir kruvaziyer yolcusunun günlük harcaması 70 dolardan başlıyor, 300 dolara kadar çıkabiliyor. Ancak kruvaziyerle Türkiye'ye gelen yolcu sayısı son dört yılda büyük düşüş gösterdi. 2013’te 2 milyon 240 bin kişiye ulaşan Türkiye limanlarına gelen yolcu sayısı, 2016'da 628 bine, 2017'de ise 306 bine geriledi. 2013 yılında bin 542 olan Türkiye limanlarına gelen kruvaziyer gemi sayısı ise 2016'da 590'a 2017'de ise 311'e kadar düştü.

Kaynak: Dünya

Vira Haber