Sür-Koop Genel Başkanı Ramazan Özkaya, balıkçı barınaklarının kullanıma yönelik hazırlanan taslak çalışmayla, su ürünleri kooperatiflerinin barınakları Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmadan kiralamasının ortadan kaldırılacağını söyledi.

Su Ürünleri Kooperatifleri Merkez Birliği (Sür-Koop) Genel Başkanı Ramazan Özkaya, söz konusu çalışmayla, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yürütülen balıkçı barınaklarıyla ilgili görevlerin Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na alınacağını ifade etti.

Düzenlemenin sektörü ilgilendiren çok önemli kararlar içerdiğini aktaran Özkaya, taslakla balıkçı barınaklarının su ürünleri kooperatiflerine Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın pazarlıkla kiraya verilmesi imkanının ortadan kaldırılacağına dikkati çekti.

Özkaya, barınakların kiralanmasında su ürünleri kooperatiflerine verilen ayrıcalığın kaldırılmasının bu alanlardan yerleşim yeri civarında olanların belediyeler tarafından, merkezi konumda olanların özel kişi ve kuruluşlar, merkeze uzak alanların ise tersane, çekek yeri gibi işletmeler kurmak isteyenler tarafından kiralanmasına yol açacağını vurguladı. Özkaya, kooperatiflerin ekonomik güçlerinin zayıflığı nedeniyle balıkçı barınaklarını kiralayamayacağını kaydetti.

Söz konusu yerlerin kooperatifler tarafından kiralanamamasının balıkçılara zarar vereceğini belirten Özkaya, "Balıkçı barınakları kooperatiflerde kalmalı. Farklı kurumlarca kiralanan barınaklar kar getirici faaliyetler için kullanılmaya başlanacak. Barınaklarını kiralayanlar önceliklerini balıkçı gemileri dışındaki gemilere verecek balıkçılar buralarda istenmeyecek veya kullanımı en kötü kısımlara itilecek. Balıkların kayıt altına alınması zorlaşacak." değerlendirmesinde bulundu.

Vira Haber