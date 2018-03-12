Gezi teknelerinde sigorta sıkıntısı

Turizm sezonunun açılmasına çeyrek kala, deniz turizminde yolcu taşıyan teknelerin sigortasızlığı yine gündemde. Özellikle Ege ve Akdeniz’de faaliyet gösteren 2 bin 500 gezi teknesi ve guletin yüzde 90’ı sorumluluk sigortasını yaptırmıyor, 3 milyondan fazla turist sigortasız seyahat ediyor.

SORUMLU TURİZM BAKANLIĞI

Türk P&I Genel Müdürü Ufuk Teker, Ticaret Kanunu’na göre, 300 groston ve üzeri deniz araçları ile 12 ve üzeri yolcu taşıyan deniz araçlarının su araçları sorumluluk sigortasını zorunlu yaptırması gerektiğini söyledi. Her bir yolcu için 1,5 milyon dolara kadar sigorta teminatı verildiğini belirten Teker, “Bizim için en ağır senaryo iki yolcu teknesinin çarpışması. Sorumluluk sigortası karşı geminin personeline, yolcusuna, yüküne ve çevreye karşı verilen zararları karşılıyor. Hatlı yolcu taşıyan hemen hemen tüm tekneler bu sigortayı yaptırıyor. Ancak turizmdeki deniz araçlarının istisnası var ve bu zorunluluk gezi teknelerinde yok” dedi.

Deniz turizminde kullanılan tüm araçların sigorta teminatı alması gerektiğine değinen Teker, bu araçların çalışma müsaadelerinin Turizm Bakanlığı tarafından verildiğine dikkat çekerek, şunları söyledi: “Bu teknelerin her yıl yenilemek zorunda oldukları denize elverişlilik belgelerinde Turizm Bakanlığı sigorta zorunluluğu isterken, üçüncü şahıslara karşı teminat limitleri belirtilmiyor. Seferlere katılan yolcular sigortalı görünse de ne yazık ki tazminat limitleri yok.”

GEREKİRSE YAPTIRIM UYGULARIZ

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşarı Suat Hayri Aka, Antalya’da, 2 Mart’ta düzenlenen denizcilik panelinde yaptığı konuşmada sigorta konusuna da değinerek, şunları söyledi: “Gemilerimiz sigortasız diyemeyiz ama özellikle deniz turizminde faaliyet gösteren teknelerimizin tamamı sigortalı da diyemeyiz. Bizim müdahalemizle tekne sahipleri ile gemi işletmecileri, sigortacılarla ortak zeminde buluştu. Sigorta desteklediğimiz bir uygulama ama ekonomik külfeti de var. Herkesin mutlu olduğu bir düzeyde sigortalılık oranını arttırmak en büyük gayretimiz. Bu anlamda da önemli bir mesafe katettik. Türk P&I, sigortayı daha cazip ve alınabilir hale getirmek, külfet gibi görünmekten çıkarmak üzere elinden geleni yaptı. Bu çalışmaları yakından takip ediyoruz. Yaptırım uygulama ihtiyacı duyduğumuz zaman yaptırım da uygularız.”

ULUSLARARASI KRİZ ÇIKAR

TÜRK P&I Genel Müdürü Ufuk Teker, deniz turizminde sorumluluk sigortasının kullanımının yaygın olmadığını belirterek, şunları söyledi: “Hem deniz aracı sahipleri hem yolcular herhangi bir kaza riskine karşı korumasız. Geçtiğimiz yıllarda ciddi kazalar meydana geldi. Bunlardan en çarpıcıları Bodrum ve Antalya’da yaşandı. Kazalarda hayatını kaybeden turistlerin tazminat talepleri karşısında işletmeciler ödeme yapmakta zorlandı. Bu konuyu uluslararası krizler açısından da ciddiye almak gerekiyor. Olası kazalarda yolcu sigortalarının yapılmamış olması ciddi krize sebep olabilmekte. Mevzuatta uygun limit olmaksızın teknelerin liman çıkışlarına izin verilmemesi, denetimlerin çok iyi yapılması gerekiyor.”

SİGORTADA 45 MİLYON LİRA UNUTTULAR

175 binden fazla sigortalı, hayat poliçesinde biriken parasını ya da aracının hasar alacağını sigorta şirketlerinden tahsil etmeyi unuttu. Sigorta şirketleri, her yılın başında paralarını unutan sigortalıların listesini yayımlıyor ve hak sahiplerine 15 Haziran’a kadar süre tanıyor. Unutulan paralar da sigorta şirketleri tarafından Güvence Hesabı’na devrediliyor. Güvence Hesabı Müdürü Kadir Küçük, geçen yıl 124 bin kişinin, bu yıl da 175 bin kişinin sigortadaki parasını unuttuğunu belirterek, şunları söyledi: “Sigorta şirketlerinde 10 ya da 20 yıllık hayat poliçesi yaptırıp söz konusu tarihler sonunda hayat poliçesinde biriken parasını unutup almayanlar var. Aracından dolayı bir hasar alacağı olup da bu alacağını da unutanlar var. Vatandaşlar sigorta alacaklarını unutabiliyor veya vefat eden kişinin mirasçılarına ulaşılamıyor. Unutulan toplam tutar 45 milyon liranın üzerinde. Bu paralar 15 Haziran 2018’e kadar sigortalılar tarafından aranmaz ve tahsil edilmez ise 30 Haziran 2018’e kadar sigorta şirketleri tarafından Güvence Hesabı’na aktarılacak.”

Vira Haber