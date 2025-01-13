KRY 2024 Raporunu Açıkladı

Şirket, 2024 yılında 18'i yurtdışında olmak üzere toplam 63 proje gerçekleştirdiğini ve Chemline ile kaplanan isocontainer sayısının 119'a ulaştığını duyurdu.

Son üç yılda istikrarlı bir büyüme gösteren KRY Coating ve Denizcilik, 2022 yılında 41, 2023 yılında 54 proje tamamlamıştı. 2024 yılında ise bu sayıyı 63’e çıkararak toplamda 260 projeye ulaştı. Şirket, çelik ve beton yüzeylerde her türlü korozyona karşı kaplama hizmeti sunmaya devam ediyor.

Yurtdışı ve Türkiye’de Öncü Projeler

KRY Coating ve Denizcilik Kurucusu Kaptan Koray Karagöz, 2024 yılı boyunca Gökbil, Gemont, Eren Enerji, Likit Kimya, AB Gıda, Mefa, Norm Coating, Modern Karton, Akkim ve Aksa Enerji gibi Türkiye’nin önde gelen firmalarına hizmet verdiklerini belirtti. Ayrıca yurtdışında Cotac, Hoyer, Asia Petrochem, VSI Industry, KL Korea ve Sparetech gibi firmalarla projeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Karagöz, 2025 yılı itibarıyla Fransa ve Almanya’da uygulama merkezleri açmayı planladıklarını söyledi.

Karagöz, 2024’te 98’i yurtdışında olmak üzere toplam 119 isocontainer için Chemline kaplaması yaptıklarını, Akkim, Norm Coating ve Mefa gibi firmaların fabrikalarındaki beton yüzey kaplamalarını tamamladıklarını vurguladı. Ayrıca Eti Bakır Samsun’da Türkiye’nin en büyük fosforik asit tanklarından birinin Chemline kaplamasını gerçekleştirdiklerini ve 13 depolama tankı projesini tamamladıklarını belirtti. Termik santral alanında ise Eren Enerji, Modern Enerji, Aksa Enerji ve Cenal Enerji’ye ait 9 farklı tesis için projeler yürütüldü.

Yurtdışı Hedefleri

Karagöz, “2023 yılı sonunda Almanya’da KRY Germany’yi, Belçika’da ise Chemline kaplama uygulama merkezini kurduk. 2025 yılında Avrupa, Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Türk Cumhuriyetlerinde pazar payımızı artırmayı hedefliyoruz,” diyerek şirketin uluslararası büyüme hedeflerini paylaştı.

Chemline Teknolojisi

KRY Coating ve Denizcilik'in kullandığı Chemline kaplama, güçlü asitler, alkaliler, gazlar ve solventler dahil olmak üzere aşındırıcı kimyasallara karşı yüksek dayanım sunuyor. Aynı zamanda aşınma ve darbeye karşı esnekliğiyle dikkat çeken Chemline, buharla temizlenebilir ve sahada onarılabilir özelliklere sahip. FDA 21 CFR 175.300 standardına uygun olan kaplama, -40°C ila +400°C arasında ısıl şoka dayanabiliyor.

Vira Haber