TYF Yelken Ligi’nin 2. ve 3. Ayakları Gülbahçe’de

Ligin 2. ve 3. Ayak yarışları (Türkiye Şampiyonası) ise 18-23 Ocak 2025 ve 11-15 Şubat 2025 tarihleri arasında EMR Windsurf ve Yelken Kulübü’nün ev sahipliğinde Urla Gülbahçe’de düzenlenecek.

Bu prestijli organizasyonda IQ Foil Erkek, IQ Foil Kadın, IQ Foil Youth, IQ Foil Junior ve Techno 293 sınıflarında yarışlar gerçekleştirilecek. Yaklaşık 200 sporcu, 50 antrenör, 35 hakem ve 350’den fazla veli ile seyircinin katılımıyla toplamda 600’ü aşkın kişinin Gülbahçe’ye gelmesi bekleniyor.

Kadri Özkan’dan Spor Camiasına Çağrı

EMR Windsurf ve Yelken Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Kadri Özkan, turnuvaya ilişkin şu açıklamayı yaptı:

“Kulüp olarak sporcularımızı ve tüm misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlayarak, bundan sonraki ev sahipliklerine ve federasyonumuza örnek bir turnuva yaşatmayı amaçlıyoruz. Tüm sporseverleri, turnuva boyunca sporcularımıza destek olmaya davet ediyoruz.”

2016 yılından bu yana Türkiye Yelken Federasyonu’na bağlı olarak faaliyet gösteren EMR Windsurf ve Yelken Kulübü, Gülbahçe Urla’da hizmet veriyor. Kulüp, Techno 293 (U13, U15, U17) ve olimpik bir branş olan IQ Foil (U15, U17, U19, U23) sınıflarında 48 lisanslı sporcu ile hem ulusal hem de uluslararası yarışlarda aktif olarak mücadele ediyor.

Türk Milli Takımı’na en çok sporcu kazandıran kulüp olma unvanına sahip EMR Windsurf ve Yelken Kulübü, Türkiye yelken sporunun tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı. Kulüp, 2024 yılında sporcuları Parla Kabasakal ve Zeynep Mavioğlu ile ulusal ve uluslararası şampiyonluklar elde ederek büyük bir başarıya imza attı.

İletişim Bilgileri

Adres: Gülbahçe Mah. Gülbahçe Cad. No: 234/1

EMR Windsurf ve Yelken Kulübü Başkanı: Kadri Özkan

Telefon: 0532 651 01 63