KTÜ DUİM Mezunlar Derneği genel kurul yaptı

KTÜ Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Mezunlar Derneği 7. Genel Kurulunu, 15.06.2019 Cumartesi günü, İstanbul Yelken Kulübü'nde gerçekleştirdi.

Genel Kurulda yapılan oylama ile Divan Kurulu Başkanlığına, KTÜ DUİM Bölüm başkanı, Dr Öğr. Üyesi Umut Yıldırım, Divan Başkan Yardımcılığına Kılavuz Kapt Tunç Altan ve Katip Üyeliğine ise dernek üyelerinden, Ali Bahadır seçilmiştir.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının ardından, 6. Dönem faliyet raporu, mali rapor ve denetleme raporu sırasıyla okundu, oylamaya sunuldu. Oy birliği ile 6. Dönem faaliyet, mali ve denetleme raporları onaylandı.

Ardından yapılan iki adayın yarıştığı, yeni dönem yönetim kurulu oylama neticesinde, mevcut başkan güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi ve Yönetim Kurulu Asil Üyeleri; Kapt Şakir Tosun, Kapt Önder Körpe, Kapt Hünkar Keskin, Reha Tevfik Serindağ, Kapt Hasan Can, Yönetim Kurulu yedek üyeleri; Öğr Gör. İbrahim Sapmaz, Öğr Gör Tamer Yağız, Kapt Mehmet Altınok, Arş Gör Burak Vardar, Ferhan Aslan Romano oldu. Denetim Kurulu Asil Üyeleri ; Kapt Tunç Altan, Kapt Gökhan Arbak, Kapt Ahmet İhsan Avcı, Denetim Kurulu Yedek Üyeleri ise; Kapt Orhan Kasap, Kapt Engin Polat, Kapt Fuat Atalar oldu.

Genel Kurul seçiminin ardından, sırasıyla 2003 mezunlarından Kapt Serdinç Koç, 2000 Mezunlarından Öğr Gör. Zeki Yaşar ve KTU DUIM Mezunlar Derneği 7. dönem Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Şakir Tosun kürsüye gelerek teşekkür konuşması yaptılar. Ardından toplu fotoğraf çekildi ve KTU DUIM Mezunlar Derneği 7. dönem Genel Kurul Toplantısı sona erdi.

Genel Kurul sonrası tüm mezun üyelerle akşam yemeğinde buluşuldu, eski anılar yad edildi.

Vira Haber